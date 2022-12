Collegiata di Castiglione Olona aperta anche a Natale: gli eventi per grandi e piccini

Il Museo della collegiata di Castiglione Olona non si ferma nemmeno a Natale e durante le feste ha organizzato attività per grandi e piccini nell'incredibile scenografia di uno dei borghi più affascinanti della provincia di Varese. L'occasione scaturisce dall'esposizione "Magi in mostra, Natale con ospiti al Museo della Collegiata”. Al Museo della Collegiata, infatti, è arrivata in prestito temporaneo una vivace adorazione dei magi cinquecentesca, che tra le mura della struttura di Castiglione Olona dialoga con la Sacra Famiglia con santa Caterina da Siena del Museo. Entrambe le opere sono riconducibili allo stesso ambito veneto-cretese.

L'esposizione proseguirà ben oltre le festività natalizie, fino al 29 gennaio, ed è stata installata all’interno del percorso di visita del complesso religioso, in una delle sale dell’antica canonica che sono state riqualificate nel 2013 per allestire il tesoro della Collegiata. Per rendere l'esposizione fruibile da tutti i visitatori, sono stati preparati e posizionati dei pannelli che illustrano le singolari caratteristiche delle opere veneto-cretesi, originali sintesi di elementi occidentali e orientali, e l’iconografia dei magi a Castiglione Olona. In particolare, sono stati evidenziati i confronti con l’Adorazione dei magi affrescata da Masolino in Collegiata e con la tela di Giovan Battista Secco detto il Caravaggino, collocata nella cappella retrostante la chiesa parrocchiale moderna di Castiglione Olona.

Sono state previste tre diverse giornate per valorizzare ulteriormente la bellezza dell'Adorazione dei magi, che per la prima volta viene esposto al pubblico. Mercoledì 21 dicembre, poi il 28 dicembre e il 4 gennaio, alle ore 15.00, sarà possibile partecipare a una visita dedicata ai Magi in mostra. Chi volesse approfondire la visita, può prenotare anche una visita alla Collegiata e al battistero, della durata di 60 minuti. Per i più piccoli, invece, il 30 dicembre è stato organizzato il percorso anni) "C'è posto per Valentino tra gli angeli di Masolino?". Una proposta alla scoperta degli angeli dipinti e scolpiti tra Collegiata, battistero e museo, con laboratorio finale a tema. Un evento per bambini tra 5 e 10 anni previsto alle ore 10.30 e alle 15.00. Anche questo è un evento disponibile solo su prenotazione.

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate scrivendo a didattica@museocollegiata.it. L'evento per l'Adorazione dei Magi ha un costo di 6 euro. L'evento per i bambini, invece, ha un costo di 6 euro a bambino, che diventano 16 euro per il pacchetto di due genitori più due o più bambini.