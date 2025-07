Festival delle Città Identitarie: arrivano Gravina e Caprioglio

Il Festival delle Città Identitarie giunge alla sua XI edizione e sbarca a Chioggia. «Il Festival delle Città Identitarie ha indicato, fin dalla nascita nel 2018, la via per il rilancio della nostra provincia e dei nostri piccoli centri attraverso simboli culturali dell'italianità e se oramai si usa con frequenza la parola Identità dentro le istituzioni e nel dibattito pubblico è grazie anche al lavoro da noi fatto in questi anni», dice il direttore del Festival Edoardo Sylos Labini (nella foto) durante la conferenza stampa di presentazione in Senato.

«Sul palco delle Città Identitarie sono saliti sempre grandi nomi, da Giancarlo Giannini a Gabriele Lavia, da Pupi Avati ad Enrico Ruggeri, solo per citarne alcuni e in questa undicesima edizione ospiti d'onore saranno Vanessa Gravina e Debora Caprioglio», aggiunge Sylos Labini. Il fondatore del Festival, infine, ricorda l'importanza di difendere l'identità della provincia italiana: «L’Italia è fatta di province, il 90% delle città italiane è sotto i 20 mila abitanti, e “nascondono” dei personaggi incredibili, che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura non solo italiana, perché spesso hanno valenza internazionale".

Secondo Sylos Labini servirebbe un decreto festival per «dare una spinta affinché ogni comune italiano faccia una kermesse culturale estiva, anche perché queste iniziative generano Pil, con un effetto moltiplicatore su molti comparti dell'economia».

La manifestazione, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Chioggia, si sviluppa in tre serate. Si parte venerdì 4 luglio, alle ore 21.30, dal Chiostro Diocesano di Chioggia in cui Sylos Labini si esibirà insieme all’attrice Debora Caprioglio. Il giorno seguente, sabato 5 luglio, sempre alle ore 21.

30, dal Chiostro Diocesano di Chioggia verrà messo in scena da Sylos Labini e da Vanessa Gravina lo spettacolo Io Duse, Tu D’Annunzio, ispirato dai famosi carteggi tra il Vate e la Divina Eleonora Duse, figlia di artisti originari di Chioggia.