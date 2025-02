"I funerali di Pinelli", Baj al Museo del '900

Ascolta ora 00:00 00:00

Una collocazione definitiva per la celebre opera di Enrico Baj «I funerali dell'anarchico Pinelli» (1972) che trova sede al Museo del Novecento, in una sala monografica dedicata all'artista. Da oggi, giovedì 20 febbraio, sarà esposta la grande installazione polimaterica in uno spazio dedicato a Enrico Baj . La sala si apre su piazzetta Reale: lo sguardo si allarga sull'esterno mentre anche i passanti possono scorgere l'opera dalla strada come già avviene in Piazza Duomo con l'ormai iconica Sala Fontana all'ultimo piano del museo.

Il riferimento a Guernica (1937) di Picasso è esplicito: lo si ritrova nell'impianto compositivo e nella spazialità immersiva, nelle figure scomposte e nelle espressioni sconvolte dallo sgomento e dal terrore. L'opera «I funerali dell'anarchico Pinelli», alta tre metri e lunga dieci, è composta da figure ritagliate su sagome di legno e assemblate con la tecnica del collage, tipica di Baj. L'installazione completa il percorso espositivo della Galleria «Gesti e processi», che vede protagonisti opere e movimenti artistici al centro degli avvenimenti culturali e sociali che hanno contraddistinto Milano dagli anni Sessanta agli anni Novanta.

Gli scatti di Ugo Mulas, esposti sia nella prima sala con i lavori di Piero Manzoni sia nella successiva, restituiscono l'atmosfera del gesto creativo e dello spirito dell'epoca. Da qui il visitatore accede allo spazio che ospita l'opera di Enrico Baj.