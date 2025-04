Idee per il Primo maggio a Milano

Primo Maggio, la data della Festa del lavoro o Festa dei lavoratori: viene celebrata in molti paesi del mondo (in America e Canada nel primo lunedì di settembre).

Anche a Milano è molto sentita e, al di là delle importanti celebrazioni, la giornata è anche un’occasione di riposo e di svago, un momento da ritagliarsi per se stessi (magari coltivando i propri interessi culturali, dalla musica al teatro al cinema), o con la famiglia (andando in gita fuori porta o frequentando una delle tante feste, in Lombardia). Ecco, allora, una serie di proposte per chi resta a Milano, idee per soddisfare tutti i gusti. O quasi. Si va dagli eventi musicali (per esempio, al quartiere Barona ci sarà una non stop di concerti) alle proposte dei musei (occhio! alcune mostre sono a richio per via di un sciopero annunciato); e ancora il teatro, a proposito si segnala, al Tam, il grande musical «Mamma Mia!», dedicato alla storia del mitico gruppo svedese Abba. Infine, i piaceri della tavola: a due passi dalla città c’è una serie di sagre da scoprire, da gustare. Buon primo maggio!

Un viaggio dentro le Gallerie d'Italia tra Canova, Boccioni e i contemporanei

In occasione del primo maggio, alle Gallerie d'Italia di piazza della Scala è possibile immergersi nella collezione permanente del museo, che si compone di importanti artisti e veri e propri capolavori, con percorsi che valorizzano opere dell'Ottocento e del Novecento. Si va dai bassorilievi in gesso dello scultore neoclassico Antonio Canova, ispirati a Omero, Virgilio e Platone, di proprietà della Fondazione Cariplo, fino alla pittura lombarda dell'Ottocento, e ai dipinti di Umberto Boccioni, esponente di primissimo piano del futurismo, con il capolavoro «Tre donne». Le possibilità offerte dalla Gallerie d'Italia si estendono fino al grande percorso del «Cantiere del '900», il progetto dedicato alla valorizzazione della collezione di opere del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, una raccolta di peso nel panorama collezionistico italiano per i modi con i quali documenta la produzione artistica del periodo.

Live non stop al Barrio's. Schenker all'Alcatraz

Non mancano i «live» musicali, ovviamente, a parte il concerto dei Matrioska, in corteo da corso Venezia a piazza della Scala. Perlopiù spettacoli proposti da formazioni pop-rock-jazz e dintorni. Vediamo alcuni degli eventi principali.

Se c'è domani un luogo vitale per gli spettacoli, questo è il Barrio's (alla Barona), dove si svolge il Festival Primo Maggio; dalle ore 14 alle 23 ci saranno diversi gruppi sul palco. E ancora, musica pure all'Alcatraz: qui, in serata (a partire dalle 19,30) si esibisce il chitarrista tedesco Michael Schenker, leggenda vivente dell'hard rock; titolo dello spettacolo «My Years with Ufo 50th Anniversary Celebration», un viaggio nel repertorio del gruppo. Di più. Quasi a due passi da Milano, precisamente in quel di Segrate, al Circolo Magnolia arrivano i Benthos (una delle realtà più interessanti del progressive metal sperimentale) per presentare il loro nuovo album «From Nothing». Dulcis in fundo: a Cavenago di Brianza (Monza e Brianza) il concerto gratuito di Cisco Bellotti e alcuni ex Modena City Ramblers.

Arlecchino, film anni '60, storie di Tokyo al Beltrade

A Milano cinema aperti, anche le sale d'essai lavorano. Per esempio, ecco che l'Arlecchino (via San Pietro all'Orto 9) domani propone un titolo degno di nota: si tratta de «La piscina» (ore 17), pellicola compresa nella rassegna partita da qualche giorno «6 coppie 6 film ani '60». E ancora, altre idee.

Per chi ama le storie sul grande schermo, ecco anche l'offerta del Beltrade (cinque pellicole nella giornata): si parte alle ore 11 con «Tokyo Fist» (un film giapponese del regista Shinya Tsukamoto), La seconda pellicola offerta verrà proiettata alle 12,40, titolo «The Iron Man», anche questo lavoro giapponese sottotitolato («un uomo, dopo aver causato un incidente automobilistico, inizia a subire una terrificante mutazione (...)»). Terzo titolo «Cloud», alle 14, film di Kurosawa Kiyoshi. Ultime due proiezioni: «Sotto le foglie» (ore 16,10) e «Generazione romantica» (ore 18). Dulcis in fundo: interessante la proposta del Cinemino, «San Damiano» (ore 19,30) del regia di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes.

La svolta di Franca Viola. «Mamma Mia» che risate

Per gli amanti del teatro non mancano le possibilità di festeggiare il primo maggio in poltrona. Partiamo da «Oliva Denaro» (nella foto) con Ambra Angiolini al Teatro Parenti: tratto dal romanzo di Viola Ardone, candidato al Premio Strega 2022, lo spettacolo si ispira alla reale vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni '60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto «matrimonio riparatore». Ancora al Teatro Parenti, «Lezione d'amore: sinfonia di un incontro», di Andrée Ruth Shammah con Milena Vukotic, è la storia del rapporto tra un'insegnante di musica e il suo giovane allievo.

Per gli amanti degli show musicali «Mamma Mia: The Smash Hit Musical» al Teatro degli Arcimboldi, che arriva nei 25 anni dal debutto londinese di uno dei musical più amati e gettonati al mondo, visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto nel 1999. Le canzoni degli Abba si mescolano alla comicità anche nella versione italiana.

Palazzo Reale e Mudec tra mostre e sciopero

Palazzo Reale, Pac e Mudec sempre aperti il primo maggio anche se a Palazzo Reale, per l'intera giornata, a causa dello sciopero generale nazionale, potrebbe non essere garantita la regolare apertura delle mostre che chiuderanno in ogni caso alle 17,30. Per chi vuole tentare in ogni caso, si ricorda che sono in corso sei esposizioni temporanee. Tra le diverse possibilità la mostra dedicata a Casorati, e ancora «Io sono Leonor Fini», retrospettiva sull`artista, «Art Déco: il trionfo della modernità», la mostra fotografica «George Hoyningen-Huene: Glamour e Avanguardia». E ancora, per arrivare all'arte d`oggi, «Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli: 80 artisti contemporanei» e «Pastorale» di Nico Vascellari, dedicata al rapporto con la natura. Al Pac è visitabile la mostra su Shirin Neshat (nella foto) «Body of evidence» nella quale l'artista iraniana affronta temi legati al difficile ruolo della donna. Al Mudec è garantita l'apertura delle mostre «Dal muralismo alla street art. Mudec Invasion» e «Deep Beauty. Il dubbio della bellezza».

Feste, sagre, campi fioriti. Ecco la mappa delle gite

Primo Maggio, per tanti, vuol dire anche: fuga dalla città, seppur breve. Bastano pochi chilometri da Milano per trovare feste, sagre, incontri, manifestazioni. A Monza per esempio, ecco una serie di iniziative: si va dal «Pic Nic d'Italia» nell'ambito della «Sagra di primavera», in corso nel grande parco (in viale Mirabello), all'«Asian Street Food Festival» (aperto fino al 4 maggio) nel Boschetti Reali. Di più.

Non mancano le sagre, eccone alcune: quella della Polenta al Parco Superga in quel di Muggiò, la Sagra del Pesce al Cupolone di Sant'Angelo Lodigiano, e ancora quella dedicata al salame, a Campofiorenzo di Casatenovo (Lecco) e, per finire, pure la sagra

dell'Asparago Rosa, Palazzo Archinti, a Mezzago. Belli anche i campi fioriti, da visitare quello coltivato a San Martino Siccomario, nel Pavese (in foto): domani giornata dedicata ad api e farfalle, iniziative per i bimbi.