Oggi è la Giornata dell'Arte: ecco 10 documentari da non perdere

Proclamato dall'Unesco nel 2019, il 15 aprile è il World Art Day. In tutto il mondo si celebre la giornata per rafforzare la connessione tra arte e società e allo stesso tempo per incoraggiare la diffusione della conoscenza. “L'arte alimenta la creatività, l'innovazione e la diversità culturale tra tutti i popoli del mondo e gioca un ruolo importante nel condividere conoscenza e incoraggiare dialogo e curiosità” , tra le motivazioni ufficiali che hanno spinto il polo culturale delle Nazioni Unite a istituire la ricorrenza.

Un’occasione più che unica per mostre, visite speciali ai musei ma anche iniziative, dibattiti e laboratori, in particolare per il mondo scolastico. Ma l’arte è stata e continua a essere protagonista tra grande schermo (grazie soprattutto a Nexo Digital, menzione necessaria nel World Art Day) e piattaforme streaming: in occasione del World Art Day ecco la lista di 10 documentari da non perdere.

Bosch – Il giardino dei sogni

Uno dei pittori più visionari della storia dell’arte e la sua opera più celebre. “Bosch. Il giardino dei sogni” è tra i documentari sul mondo dell’arte più belli degli ultimi anni. Dal Museo del Prado le visioni surreali del genio olandese, tra mostruoso e macabro, tra fantastico e demoniaco. Da segnalare gli interventi esclusivi di Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Cees Nooteboom, Miquel Barceló, Ludovico Einaudi. "Bosch – Il giardino dei sogni" è disponibile su Nexo Plus.

Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro

Diretto da Michele Mally, “Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro” consente di gettare nuova luce sul celebre artista de “L’urlo”. Un patrimonio immenso fatto di 28 mila tra cui dipinti, stampe, disegni, quaderni di appunti, schizzi, fotografie ed esperimenti cinematografici. Uno stile unico, la cosiddetta pittura dell’anima, segnata dalle tragedie familiari sin dalla tenera età. L’arte come mezzo per le emozioni, semplicemente. "Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro" è disponibile su Sky Arte.

Hitler contro Picasso e gli altri

Nel 1937 il regime nazista di Hitler bandì la cosiddetta “arte degenerata” con un’esposizione pubblica per condannarla e deriderla. Picasso, Chagall, Monet, Matisse, Klee, Kokoschka, Otto Dix, El Lissitzky: artisti condannati e sbeffeggiati, eppure anche trafugati, sottratti, scomparsi. “Hitler contro Picasso e gli altri” accende i riflettori per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlitt, di rari materiali d’archivio e dei tesori segreti del Fuhrer e di Goering. Hitler contro Picasso e gli altri è disponibile su Prime Video.

Frida. Viva la vida

Un’artista rivoluzionaria, un simbolo per tutte le donne, un simbolo del Messico. “Frida. Viva la vida” di Giovanni Troilo celebra Frida Kahlo e la sua arte capace di rompere gli schemi, con la pittura unico vero luogo della rivoluzione. Un’immaginazione straordinaria e priva di pretenziosità intellettuale, un’artista semplicemente unica. "Frida. Viva la vida" è disponibile su Sky Arte.

Correggio. Dall'ombra alla luce

“Correggio, dall'ombra alla luce” di Emanuela Avallone e Linda Tugnoli è una bellissima riscoperta della pittura di un artista incompreso dai suoi contemporanei – perché schiacciato da Raffaello, Michelangelo e Leonardo – ma amato e copiato dalle generazioni successive. "Correggio. Dall'ombra alla luce" è disponibile su Raiplay.

Le ninfee di Monet – Un incantesimo di acqua e luce

“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce” del già citato Giovanni Troilo è il film evento dedicato al padre dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee. Tra colore e natura, un racconto per immagini dal forte impatto estetico. "Le ninfee di Monet – Un incantesimo di acqua e luce" è disponibile su Nexo Plus.

Struggle: La vita e l’arte di Szukalski

Alcuni artisti di Los Angeles scoprono il lavoro dello scultore polacco Stanislav Szukalski, un genio folle la cui storia si anima attraverso sorprendenti capitoli. Prodotto da Leonardo DiCaprio, “Struggle. La vita e l’arte di Szukalski” ripercorre la vita di un artista pronto a tutto per creare una nuova arte in una Polonia rinata prima e negli States poi,fino a diventare un punto di riferimento per molti artisti occidentali. "Struggle: La vita e l’arte di Szukalski" è disponibile su Netflix.

Marina Abramović: The Artist Is Present

“Marina Abramović: The Artist Is Present” è l’affascinante viaggio nella vita personale e lavorativa della celebre artista. Attraverso materiale di repertorio e interviste, il regista Matthew Akers ha ricostruito il percorso dell’artista serba: dall’infanzia in Jugoslavia agli esordi nella performance art, passando per il successo planetario e la celebre esibizione al Moma di New York. "Marina Abramović: The Artist Is Present" è disponibile su Prime Video.

Klimt & Schiele - Eros e psiche

"Klimt & Schiele - Eros e psiche" di Michele Mally analizza scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum. Un’era magica per arte, letteratura e musica raccontata dalla voce dell’attore Lorenzo Richelmy. "Klimt & Schiele - Eros e psiche" è disponibile su Sky Arte.

Maledetto Modigliani

Realizzato in occasione del centenario della sua scomparsa, “Maledetto Modigliani” è la celebrazione di un artista ribelle, scandaloso e geniale. Diretto da Valeria Parisi, il documentario va oltre la leggenda, accendendo i riflettori su vita e produzione di un avanguardista ora classico contemporaneo amato e imitato a livello internazionale.. "Maledetto Modigliani" è disponibile su Nexo Plus.