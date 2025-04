Phillips, all’incanto a Londra i capolavori del design storico

Tutto è pronto per la grande asta di Phillips sul design d’autore Phillips che si terrà a Londra il 30 aprile. A guidare la vendita c'è la celebre sedia "Miss Blanche" di Shiro Kuramata, progettata nel 1988 E "Leopard Couch" di Judy Kensley McKie del 1983. L'asta presenterà anche una selezione di metà secolo Design francese, comprese le opere di Jean Royère, Line Vautrin e importanti esempi di design italiano da Ettore Sottsass, Jr., Gio Ponti e Carlo Scarpa. Ulteriori punti salienti includono opere nordiche, Art Déco e ceramiche Di Josef Frank, Ivan da Silva Bruhns e Lucie Rie. Domenico Raimondo, responsabile del dipartimento Europa e specialista internazionale senior di Phillips, racconta al Giornale le strategie della casa d’asta alla luce del trend attuale del collezionismo di design nel mondo.



“Le tendenze del design sono cicliche e attualmente stiamo assistendo a un rinnovato interesse per il design prebellico, che sta riscuotendo un'attenzione significativa da parte di collezionisti e appassionati. Per anni, i riflettori sono stati puntati sul dopoguerra, in particolare sugli anni '50, noti per il loro ottimismo e la loro lungimiranza. Ma come tutti i movimenti culturali, le tendenze del design si evolvono e collezioni nate decenni fa stanno riemergendo, e stiamo assistendo a un'espansione del gusto che include il design prebellico. Nel clima odierno, i pezzi prebellici risuonano per il loro senso di familiarità e la loro artigianalità senza tempo. Offrono un'eleganza discreta e un'intenzionalità che appaiono particolarmente rassicuranti in questo momento. C'è un crescente desiderio di tornare a ciò che sembra noto e duraturo: circondarci di oggetti che siano allo stesso tempo belli e confortanti. È una sorta di conservatorismo, ma nel senso più profondo: un design che dura nel tempo. Questo rinnovato interesse è alimentato anche dal centenario del movimento Art Déco, con mostre ed eventi globali che suscitano un rinnovato apprezzamento per le forme audaci dell'epoca e glamour raffinato.”



Quante aste Phillips dedica al design?

“Organizziamo ogni anno dalle sette alle nove aste di design dedicate, dal vivo e online, suddivise in stagioni a New York e Londra, con ulteriori vendite intercategoriali, tra cui aste dal vivo a Hong Kong. La nostra clientela globale di design ha un'età compresa tra la tarda adolescenza e la fine dei 90 anni.



Da dove provengono generalmente gli oggetti che andranno all’incanto?

“La maggior parte dei lotti delle nostre aste proviene da collezioni private. Siamo orgogliosi della nostra ricerca approfondita e della curatela accurata e, in caso di dubbi sulla provenienza o sulle condizioni di un'opera, collaboriamo con restauratori e archivi, senza tralasciare nulla per offrire ai nostri clienti la massima competenza e trasparenza. Il nostro impegno per l'integrità è un punto d'orgoglio; siamo spesso stati all'avanguardia nel settore, prendendo le distanze da determinati materiali o opere quando ritenevamo che l'autenticazione fosse diventata un problema. Il nostro approccio è sia critico che curatoriale: siamo guidati dalla curiosità.



Quali sono le vostre specificità nella scelta dei pezzi?

“Promuoviamo pezzi di importanza storica e culturale, indipendentemente dal prezzo. Siamo appassionati nello scoprire opere rare: mobili di Carlo Scarpa, lampade insolite di Venini o progetti collaborativi che richiamano movimenti artistici più ampi. Per noi, non è solo una questione di nome, ma dell'oggetto, della sua provenienza e del contesto. I clienti spesso si rivolgono a noi in cerca di una guida e, comprendendo le opere che li attraggono, siamo in grado di presentarli a designer e artisti dello stesso movimento o periodo che potrebbero non aver mai incontrato. Per noi è particolarmente importante creare aste curate con cura, che mettano i designer in dialogo tra loro. Prendiamo, ad esempio, la nostra asta indipendente di opere di Lucie Rie e Hans Coper: un'entusiasmante opportunità per esplorare il rapporto tra insegnante e studente e per tracciare come le loro pratiche artistiche si siano evolute parallelamente al loro legame personale e professionale. Siamo fortunati ad aver ricevuto in gestione intere collezioni private, che possiamo poi proporre come vendite a singolo proprietario. È un immenso onore e privilegio presentare queste opere, collezionate con cura e meticolosamente ricercate nel corso di una vita. Viverle in dialogo tra loro aggiunge una dimensione profonda e profondamente significativa alla loro storia. Tra queste vendite figurano Moved by Beauty: opere di Lucie Rie da un'importante collezione asiatica”.



Quali sono i designer oggi più ricercati dai collezionisti?

“Tra i nomi figurano Diego Giacometti, Lucio Fontana, Osvaldo Borsani, Claude Lalanne, Jean Royère, Lucie Rie, Hans Coper, Gio Ponti, Marc Newson e Shiro Kuramata. Il design continua a crescere in stretto dialogo con il mercato dell'arte moderna e contemporanea. Si crea una vera e propria simbiosi: anche i collezionisti d'arte desiderano arredare le proprie case con oggetti di design, e viceversa. Guardando al futuro, il mercato del design si trova ad affrontare alcune difficoltà, prima tra tutte l'impatto del cambiamento del clima economico.

In definitiva, lo spirito intramontabile del design rimane: uno spazio in cui convergono storia, innovazione e curiosità. Il nostro compito è continuare a imparare, continuare a porci domande e continuare a scoprire ciò che è straordinario”.