Al via la quinta edizione di Ala Art Prize

Ala Headquarters Sala Roma (Photo Maurizio Esposito Courtesy ALA SpA)

ALA presenta la quinta edizione di ALA Art Prize, un progetto di ALA For Art promosso su iniziativa degli imprenditori Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, con una Open Call dedicata a tutti gli artisti, artiste e collettivi di artisti italiani e stranieri attivi in Italia.

Con un approccio inclusivo finalizzato ad arricchire il dialogo e a delineare una mappa articolata delle pratiche contemporanee, l’edizione 2025 di ALA Art Prize è dedicata ad una comunità artistica trasversale, senza limiti di età, che si distingue per la varietà di esperienze, prospettive e linguaggi. La call è aperta fino all’8 maggio 2025 ed è possibile partecipare gratuitamente, compilando il form online sul sito alacorporation.com/2025-ala-art-prize/. (link)

La scelta di ampliare il pubblico della open call nasce dalla volontà di valorizzare le molteplici sensibilità artistiche e di promuovere la ricerca e la pratica delle arti visive lasciando emergere la pluralità di prospettive che definiscono il panorama contemporaneo in Italia e contribuiscono a ridefinire il ruolo dell’arte come strumento di riflessione, dialogo e immaginazione collettiva. L’obiettivo è quello di tracciare le traiettorie più rilevanti che attraversano la società di oggi, offrendo una piattaforma per scoprire le visioni più interessanti e anticipare le dinamiche future. Gli artisti e le artiste dovranno presentare un progetto inedito e site specific, pensato per occupare uno degli spazi comuni dell’headquarter di ALA a Napoli, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.

A conferma della volontà di dare continuità alla visione del progetto e alla costruzione della Collezione, ALA è orgogliosa di confermare la giuria delle precedenti edizioni, composta da critici e curatori internazionali quali Giovanni Carmine, Direttore della Kunst Halle di San Gallo e curatore di Art Basel Unlimited, Eugenio Viola, Direttore Artistico del MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá e curatore della 24ª Biennale di Arte Paiz in Guatemala, e Alessia Volpe, Exhibition Manager alla Bourse de Commerce — Pinault Collection di Parigi.

Il progetto vincitore sarà assegnatario di un premio in denaro di € 10.000,00 necessario a coprire i costi di produzione dell’opera. Inoltre all’artista verrà corrisposta una fee per il suo lavoro pari a € 2.000,00.

A concludere e arricchire il progetto sarà una pubblicazione dedicata all’opera vincitrice e alle attività di ALA For Art nel corso dell’anno.

Novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di un Premio di Acquisizione dedicato agli under 35, nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere il lavoro delle nuove generazioni attraverso l’acquisto di un’opera già realizzata. Il vincitore verrà selezionato da ALA tra i partecipanti under 35 all’Open Call, valutato in base al profilo e con una particolare attenzione alla qualità e alla visione del proprio percorso artistico.

L’opera acquisita entrerà a far parte della collezione aziendale, che già include i lavori site specific di Catherine Biocca, Bea Bonafini, Alberto Tadiello, Mariangela Levita, vincitori delle passate edizioni del Premio, che si aggiungono alle opere di Andrea Bolognino, Antonio Della Guardia, Giorgia Garzilli, Corinna Gosmaro, Effe Minelli, Giulia Piscitelli, Eugenio Tibaldi, e Alice Visentin, rappresentando un ulteriore passo avanti per ALA nel sostegno alla scena artistica italiana contemporanea.

Come nelle precedenti edizioni, ALA Art Prize conferma il suo impegno nel promuovere la sinergia tra arte contemporanea e realtà d’impresa. Oltre a contribuire all’arricchimento della Corporate Collection, il premio mira a creare un dialogo costruttivo tra artisti, ambiente di lavoro e comunità. Anche quest’anno, il processo di selezione dell’opera vincitrice coinvolgerà attivamente il team ALA, rafforzando il senso di appartenenza e partecipazione collettiva.

Come dichiara Vittorio Genna, Vicepresidente e cofondatore di ALA, “Con ALA For Art stiamo costruendo in questi anni un percorso all’insegna di una visione più ampia della cultura d’impresa che fa dell’alleanza con l’arte un asset strategico per condividere con il territorio, la nostra squadra, i nostri clienti, un nuovo modo di concepire il valore della responsabilità sociale. Con grande entusiasmo lanciamo l’edizione 2025 di ALA Art Prize, un appuntamento che, anno dopo anno, si sta affermando come una piattaforma significativa per il dialogo tra arte contemporanea e impresa. Quest’anno, con un tema libero e senza limiti d’età per la partecipazione, desideriamo far emergere la pluralità di linguaggi che anima il panorama artistico contemporaneo.

Come ulteriore impegno a sostegno delle nuove generazioni, abbiamo pensato ad un premio di acquisizione dedicato agli under 35, con l’obiettivo di supportare i giovani talenti in un momento importante del loro percorso.

Dall’inizio del progetto, abbiamo accolto in collezione opere di artisti di grande talento. Questo patrimonio artistico è per noi fonte di ispirazione quotidiana e rappresenta il nostro impegno concreto nel sostenere la cultura contemporanea.

Ogni opera e ogni artista diventano parte della nostra storia aziendale, strumento grazie al quale veicolare la nostra cultura d’impresa e costruire relazioni significative con le comunità di riferimento.

Con la quinta edizione di ALA Art Prize ci impegniamo a consolidare questo percorso immaginando un futuro in cui la cultura è parte integrante del tessuto stesso della nostra azienda, convinti che arte e impresa, insieme, possono fare la differenza.”