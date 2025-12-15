"Artigiano in Fiera", visitatori a quota un milione

Si è conclusa ieri con un milione di visitatori la 30esima edizione di Artigiano in Fiera, il salone dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese che quest'anno ha visto protagonisti 2.800 espositori - di cui 604 al debutto - da 90 Paesi. Nove i padiglioni, uno in più rispetto all'anno scorso. Il fil rouge è stata la centralità della persona, la valorizzazione del mestiere artigiano, "espressione dell'umanità al lavoro" per usare un'espressione di Antonio Intiglietta, presidente GeFi e creatore dell'Artigiano.

In trent'anni Artigiano in Fiera ha ospitato più di 15.000 imprese provenienti da oltre 100 Paesi e totalizzato oltre 24 milioni di presenze complessive.

"Siamo grati per l'esperienza condivisa e per il successo di questa edizione, che ha confermato i risultati già positivi dell'anno scorso - ha detto Intiglietta - Il tema dell'accoglienza dei visitatori è stato per noi un aspetto centrale. La decisione di aggiungere un padiglione per ampliare le corsie e rendere gli spazi più larghi e accoglienti è stata molto apprezzata dai visitatori, contribuendo a garantire una migliore distribuzione dei flussi e rendendo l'esperienza di visita più piacevole e ordinata".

E ancora: "Un ringraziamento particolare va agli artigiani, alle numerose istituzioni italiane e internazionali, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, a tutto il personale di Fieramilano per aver monitorato e gestito ordine e sicurezza in modo eccellente e ai numerosi visitatori che anche quest'anno hanno rinnovato la propria fedeltà nella manifestazione, con un entusiasmo che è andato oltre le aspettative".

Ad Artigiano concluso, si guarda al 2026, "visto il successo della prima edizione, siamo felici di confermare l'appuntamento con Anteprima d'Estate durante il weekend lungo della Festa della Repubblica (dal 29 maggio al 2 giugno 2026) - ha aggiunto il presidente - Questo evento offre l'occasione per celebrare la bella stagione

in un'atmosfera vivace e fresca, arricchita da artigianato, tradizioni, culture ed eventi provenienti da tutto il mondo". Anche il salone estivo si potrà visitare gratuitamente con pass scaricabile su artigianoinfiera.it.