Ashley Graham allatta in pubblico

Ashley Graham ha pubblicato uno scatto privato ma molto dolce: un'immagine che la vede intenta a gustarsi una tazza di caffè in un bar di zona mentre allatta il piccolo figlio. Il neonato di casa è intento a gustarsi il latte materno senza nessun imbarazzo: il gesto è del tutto naturale e molto delicato. La stessa Ashley appare rilassata mentre osserva teneramente il piccolo Isaac, nel frattempo una sfilata di star e follower riempie la foto di like e commenti.

Non sfuggono Demi Lovato e Rosario Dawson, oltre alle tantissime colleghe e modelle, amiche che tra un like ed un commento circondano la donna di affetto. Tra le figure di spicco dello spettacolo italiano possiamo trovare Vanessa Incontrada, Costanza Caracciolo e Antonella Clerici, ma la lista è piena di vip e sicuramente di sostegno nei confronti di Ashley, alle prese con il nuovo ruolo di mamma.

Nuove incombenze e impegni per lei e il marito Justin, che ora sono una famiglia, come aveva ribadito la stessa modella presentando il figlio attraverso la piattaforma social. Gioia, emozioni ma anche tanto lavoro, che spesso viene nascosto, come i cambiamenti fisici e ormonali che il corpo subisce durante la gravidanza e dopo il parto: un passaggio importante che la modella è decisa a condividere apertamente. Una testimonianza necessaria che potrebbe offrire supporto a tutte quelle mamme che si sentono sole e abbattute, alle prese con il nuovo nato.

Ma la filosofia della spontaneità è parte integrante del percorso di vita della modella curvy che, dopo aver abbandonato le imposizioni dettate dalla moda per un corpo snello e magrissimo, ha abbracciato una linea più morbida e naturale. Non solo perché ha deciso di utilizzare il suo corpo come esempio, mostrandosi da tutti i punti di vista: cellulite compresa; testimonial della "body positive" e dell'amore verso il proprio corpo con tutti i pregi ed i difetti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?