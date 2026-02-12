Da Assago a Santa Giulia, venduti nove biglietti su 10

Un monitoraggio giorno per giorno. Martedì "sono stati venduti 77mila biglietti per dodici discipline in undici venue di gara", da Cortina ad Anterselva. Il Cio tiene (ovviamente) ben sotto controllo l'andamento dei ticket, il totale si aggira intorno a 1,2 milioni e l'obiettivo finale è di raggiungere quota un milione e mezzo, Paralimpiadi comprese. A Cortina Sofia Goggia due giorni fa si è lamentata, "in Coppa del mondo - ha detto la sciatrice - c'è molto più pathos, più tifo italiano. Con tutte le restrizioni olimpiche, logisticamente, non è semplice venire qui, e anche i biglietti costano molto di più, è quasi un disincentivo a venire". Gli americani più altospendenti sarebbero più numerosi e caldi con gli atleti Usa. Il Comitato olimpico e la Fondazione del 2026 intanto sono soddisfatti per le percentuali di riempimento dei palazzetti milanesi, la media di riempimento tra tutte le venue supera il 90%. I biglietti già venduti dall'inizio e fino al 22 febbraio (chiusura dei Giochi) raggiungono il 93% per le gare in programma presso il "Milano Speed Skating Stadium" a Rho Fiera. Sempre a Rho, è stato venduto l'89% dei biglietti per le gare femminili di hockey su ghiaccio alla "Ice Hockey Arena". Leggermente più basso - 88% - il dato di riempimento nella "Ice Santagiulia Hockey Arena". Ad Assago ( "Ice skating Arena"), già venduto il 90,3% dei ticket. E sono già 5mila gli studenti di ogni ordine e grado che hanno potuto assistere alla cerimonia o a gare sparse tra tutte le venue olimpiche grazie allo "School Ticketing Programme".

Le Olimpiadi sono anche occasione per intrecciare relazioni bilaterali. Il Consigliere federale svizzero Ignazio Cassis è a Milano per i Giochi e il suo Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) ha fatto sapere che incontrerà il governatore Attilio Fontana e il sindaco Sala. I colloqui si concentreranno in particolaresulla cooperazione transfrontaliera, sulle opportunità che le Olimpiadi invernali del 2026 offrono alla regione e sulla tragedia di Crans-Montana.

Passando a temi leggeri, ieri impazzavano sui social video ironici sulla curling mania, riproposta in formato "domestico" con

spazzoloni, robot aspirapolvere, secchi delle pulizie al contrario, spesso con il sottofondo audio delle Medaglie di bronzo Amos Mosaner e Stefania Costatini. Anche se la "linea perfetta" era quella del corridoio di casa.