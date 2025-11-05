Assessore Picchi. Il consiglio vota la mozione: "È una no-vax"

Ieri il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con voto segreto e 19 franchi tiratori del centrodestra) la mozione del Partito Democratico che chiede di rimuovere dal ruolo di Sottosegretario a Sport e Giovani Federica Picchi (Fratelli d'Italia). Nelle scorse settimane Picchi aveva rilanciato sul proprio profilo Istagram un video del ministro della Salute Usa, Robert Kennedy, critico verso il numero crescente di vaccinazioni infantili. "Si tratta di un video no vax" avevano affermato indignati i consiglieri Pd scrutando a fondo i profili social della Sottosegretaria. E vi avrebbero trovato anche l'affermazione del ministro americano secondo cui l'aumento dell'autismo potrebbe dipendere dal carico vaccinale o dall'anti epatite B o dal paracetamolo assunto dalle madri in gravidanza.

"Sono tutte affermazioni prive di fondamento scientifico" è sicuro il capogruppo piddino Majorino. Per questi motivi ieri il consiglio ha stabilito che Picchi non è degna di ricoprire il ruolo di Sottosegretario allo Sport e ai Giovani. La mozione, a voto segreto, è stata approvata con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l'apporto di diciannove franchi tiratori nel centrodestra. Si tratta di un voto sfiducia del consiglio che però non comporta di default l'addio della Picchi, membro della giunta Fontana e scelta da Fratelli d'Italia.

"Questo voto esprime il nostro no secco alle sorelle Meloni ha dichiara Majorino, primo firmatario della mozione - e arriva il giorno successivo la visita non casuale ai consiglieri di Fratelli d'Italia di

Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Sono venuti qui a serrare le file a sostegno di Picchi, evidentemente senza successo. La spaccatura della coalizione di destra è evidentissima e ogni voto segreto è per loro a rischio".