Assistenza, educazione e salute: tre mani per aiutare la Fondazione Cottolengo

Tre mani, una sopra l'altra. Sono quella di un bambino, quella di un adulto e quella di un anziano. Sono vicine, unite, a stretto contatto, e sono insieme nell'immagine della campagna del 5x1000 della Fondazione Cottolengo Solidale ETS, ente filantropo del terzo settore legato alla Piccola Casa fondata nel 1828 a Torino per opera di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Oltre l'immagine, la sostanza: le tre mani di diversa età raffigurate rappresentano simbolicamente le tre aree principali di intervento - assistenza, educazione e salute - della Fondazione, che si impegna a fornire sostegno concreto a malati, disabili e persone in situazioni di difficoltà per problemi di indigenza o di emarginazione in ogni fase della vita, attraverso una vasta gamma di cure e servizi. Per questo devolvere alla Fondazione il proprio "5x1000 vale tre", come recita il claim della campagna. Una sola scelta che moltiplica gli interventi, declinati in iniziative, attività e progetti finalizzati a supportare i più fragili in Italia e, complice una rete di cooperazione internazionale, all'estero. Con un approccio vocato al rispetto della dignità umana e un focus sul miglioramento delle condizioni di vita delle persone più bisognose e vulnerabili, l'attività della Fondazione è orientata a gestire in modo efficiente e trasparente le risorse materiali e finanziarie, assicurando che i fondi raccolti con il 5x1000 e con tutte le iniziative promosse vengano utilizzati esclusivamente per perseguire obiettivi solidali a carattere socio-sanitario. Particolare attenzione adesso è rivolta agli anziani.

"Nel corso del tempo sono cambiate le tipologie di persone che vengono assistite - esordisce Padre Carmine Arice, Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza - "se una volta la presenza di persone con disabilità anche gravi era molto più alta, oggi nelle Rsa accogliamo tanti anziani non autosufficienti o con disabilità: il tema anziani è diventato veramente l'urgenza del nostro tempo. Tra i circa 1.600 ospiti che abbiamo nelle nostre Case, il numero di anziani va dalle 400 alle 500 persone" spiega, invitando tra le righe a non far finta di niente, a non lasciare soli e malaccuditi gli anziani.

Informazioni: per sostenere la Fondazione Cottolengo Solidale ETS con il 5X1000, indicare nella sezione "Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS", il codice fiscale 97905980013; www.donazioni.cottolengo.org.