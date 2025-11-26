Snaitech insieme a Special Olympics

Fondazione Snaitech ha rinnovato l'impegno per promuovere lo sport e i suoi valori, collaborando anche nel 2025 con Special Olympics Italia nell'ambito di #PlayUnified, "l'iniziativa che contribuisce ad abbattere barriere, superare stereotipi e favorire l'incontro tra atleti con e senza disabilità intellettive". L'attività coinvolge Sisal, Snai e PokerStars Italia brand di Flutter Southern Europe & Africa (Sea) per diffondere una cultura dell'inclusione. A novembre, i lavoratori delle sedi di Porcari (Lu), Roma e Milano sono scesi in campo con gli atleti Special Olympics in mini-match di calcio, basket, pallavolo e padel o facendo il tifo dalle tribune. "Lo sport è uno dei modi più concreti e autentici per promuovere un'idea di società più accogliente e giusta, perché consente alle persone di conoscersi, collaborare e superare insieme ogni barriera e stereotipo" ha detto Laura Campopiano Flutter Sea Sustainability senior director e amministratore di Fondazione Snaitech. "Siamo orgogliosi di questa iniziativa che coinvolge le persone di Snai, Sisal e PokerStars in un'esperienza unica che va oltre il campo da gioco. Questo progetto racconta perfettamente lo spirito della Regione Flutter SEA e la volontà comune di generare un impatto positivo duraturo nelle comunità in cui operiamo".

"PlayUnified è qualcosa di più del giocare insieme, nella stessa squadra, una partita di basket, calcio o pallavolo: è condivisione, conoscenza e amicizia, senza pregiudizi che va oltre il campo di gioco. Grazie a Fondazione Snaitech perché da anni ci affianca nel promuovere i valori che lo sport unificato porta con sé" ha detto Alessandra Palazzotti, direttore nazionale Special Olympics Italia.