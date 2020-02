Attacco brutale ad Alba Parietti: "Chiudi quelle gambe, che ti scappa il cervello." La sua risposta da applausi

Alba Parietti è senz'altro una delle più belle donne della televisione italiana. Le sue gambe sono il sogno di milioni di uomini e la showgirl sembra aver fermato il tempo, che su di lei non lascia nessuna traccia. Una fisicità così prorompente non è certamente solo il frutto di un buon DNA e così anche Alba Parietti si dedica con costanza all'attività fisica.

La showgil è diventata uno degli opinionisti fissi di Live – Non è la d'Urso, il programma della domenica sera di Canale5. Qui dibatte ogni settimana su temi diversi e non lesina i suoi commenti, spesso taglienti, agli ospiti del programma. Ha sempre avuto un'ottima capacità dialettica e non ha paura di esporre i suoi pensieri, né in televisione e nemmeno sui social, dove è una delle poche a rispondere a tono anche a chi le muove critiche più o meno pesanti, che spesso sono veri e propri insulti. Come spesso accade, anche di recente Alba Parietti ha condiviso uno scatto dalla palestra nella quale si allena. È una foto al naturale della donna, che dimostra di essere bellissima anche senza il trucco di scena. Le gambe lunghissime e affusolate sono in bella mostra mentre, davanti allo specchi tra un esercizio e l'altro, Alba Parietti decide di scattarsi un selfie.

L'abbigliamento è quello classico della palestra, la donna indossa una semplice canotta con un paio di leggings abbinati e un paio di scarpe da ginnastica azzurre. I capelli sono raccolti e le viso è lievemente rosso per la fatica. Nonostante la normalità di una foto come questa, c'è stato chi non ha perso tempo e ha trovato il modo di rivolgere alla showgirl un insulto brutale: " Chiudi quelle gambe, che ti scappa il cervello. " Poche parole ma incisive da parte di un'altra donna, come spesso accade, che non hanno lasciato indifferente Alba Parietti. La showgirl, infatti, è solita rispondere per le rime a chiunque la insulti sui social, mettendoli alla berlina ma senza mai offendere o insultare.