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Attualità |Ecco il quadro completo

1° Maggio: l’elenco dei supermercati aperti (e quelli chiusi)

È sempre bene controllare le singole pagine web e social per accertarsi sulle aperture e chiusure: ecco qual è il quadro generale per la Festa del Lavoro

1° Maggio: l’elenco dei supermercati aperti (e quelli chiusi)
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Se è vero che la Festa del Lavoro è uno dei pochi giorni dell’anno, per eccellenza, di riposo per milioni di italiani, alcune attività commerciali tra cui i supermercati danno comunque ai cittadini la possibilità di acquistare i generi alimentari desiderati.

La lista dei supermercati aperti

In rigoroso ordine alfabetico, gli Aldi vedranno alcune aperture con orari festivi (7.30/21) ma molti altri rimarranno chiusi per l’intero giorno festivo. Per quanto riguarda i Carrefour alcuni rimarranno aperti seguendo il classico orario festivo (9-21) ma potranno esserci importanti variazioni tra le varie province italiane.

Molti punti vendita Conad rimarranno aperti specialmente la mattina con orario 8-13 mentre altri ancora osserveranno un orario continuato festivo. I Decò vedranno alcune aperture ma soltanto nell’orario del mattino 8.30-13, tanti altri invece saranno chiusi.

Discorso simile anche per la catena dei Lidl che vedrà aperture diffuse sul territorio nazionale ma in maniera uniforme: si spazia dall’orario ridotto del mattino a fasce più ampie, indicativamente 7-21 o 8-21 in base alle località.

I Pam, invece, vedranno alcune aperture festive con orari 9-20 ma molti altri manterranno le saracinesche abbassate tutto il giorno.

I supermercati chiusi

Fatta eccezione per gli Eurospin la maggior parte dei quali rimarrà chiuso a parte alcune eccezioni a livello locale, saracinesche abbassate da Nord a Sud per quanto riguarda Coop ed Esselunga che non saranno operativi per l’intera giornata del 1° maggio.

Come informarsi

Se è bene avere un’infarinatura generale, è sempre bene informarsi sui siti web o le pagine social ufficiali di tutti i punti vendita cercando, nel

dettaglio, i supermercati della propria zona. Come detto, alcune catene saranno aperte ma tante altre, anche a distanza di pochi chilometri, potrebbero rimanere chiuse per l’intera giornata oppure osservare orari ridotti.

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