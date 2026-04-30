1° Maggio: l’elenco dei supermercati aperti (e quelli chiusi)

Se è vero che la Festa del Lavoro è uno dei pochi giorni dell’anno, per eccellenza, di riposo per milioni di italiani, alcune attività commerciali tra cui i supermercati danno comunque ai cittadini la possibilità di acquistare i generi alimentari desiderati.
La lista dei supermercati aperti
In rigoroso ordine alfabetico, gli Aldi vedranno alcune aperture con orari festivi (7.30/21) ma molti altri rimarranno chiusi per l’intero giorno festivo. Per quanto riguarda i Carrefour alcuni rimarranno aperti seguendo il classico orario festivo (9-21) ma potranno esserci importanti variazioni tra le varie province italiane.
Molti punti vendita Conad rimarranno aperti specialmente la mattina con orario 8-13 mentre altri ancora osserveranno un orario continuato festivo. I Decò vedranno alcune aperture ma soltanto nell’orario del mattino 8.30-13, tanti altri invece saranno chiusi.
Discorso simile anche per la catena dei Lidl che vedrà aperture diffuse sul territorio nazionale ma in maniera uniforme: si spazia dall’orario ridotto del mattino a fasce più ampie, indicativamente 7-21 o 8-21 in base alle località.
I Pam, invece, vedranno alcune aperture festive con orari 9-20 ma molti altri manterranno le saracinesche abbassate tutto il giorno.
I supermercati chiusi
Fatta eccezione per gli Eurospin la maggior parte dei quali rimarrà chiuso a parte alcune eccezioni a livello locale, saracinesche abbassate da Nord a Sud per quanto riguarda Coop ed Esselunga che non saranno operativi per l’intera giornata del 1° maggio.
Come informarsi
Se è bene avere un’infarinatura generale, è sempre bene informarsi sui siti web o le pagine social ufficiali di tutti i punti vendita cercando, neldettaglio, i supermercati della propria zona. Come detto, alcune catene saranno aperte ma tante altre, anche a distanza di pochi chilometri, potrebbero rimanere chiuse per l’intera giornata oppure osservare orari ridotti.