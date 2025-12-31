Leggi il settimanale
Il 2025 in un post: perché i recap di fine anno dominano i social

A poche ore dall'inizio del 2026 i social network sono inondati di video e reel che ricapitolano l'anno che sta per finire. Un rito collettivo digitale che dilaga grazie agli hashtag #2025recap, #recap, #2025dump

I punti chiave

Il 31 dicembre non è solo l'ultimo giorno dell'anno, ma è anche il tempo dei bilanci. Soprattutto sui social network. Tra brindisi, paillettes e countdown, le bacheche di Instagram e TikTok si trasformano in album di ricordi digitali: dodici mesi condensati in pochi secondi di video o reel, che raccontano il 2025. La tendenza del #recap è ormai diventata un rito collettivo che si ripete ogni anno, una pratica ormai irrinunciabile che diventa sempre virale a cavallo del nuovo anno su tutte le piattaforme social.

Il trend dei recap di fine anno

Non è dunque strano che, da ormai diversi giorni, su X, TikTok e Instagram, gli hashtag #2025recap, #recap e #2025dump siano tra quelli più utilizzati e soprattutto visualizzati. C'è chi monta clip perfette con musica epica degne di un vero producer cinematografico e chi, invece, preferisce il caos "studiato" fatto di immagini sgranate, screenshot e momenti apparentemente banali. In questo aiutano anche le piattaforme social e molte applicazioni (o semplicemente Google Photo) che, da alcuni anni, hanno introdotto la possibilità di creare recap automatici, che permettono di dare vita a "dump" perfetti semplicemente scegliendo lo stile, il font e aggiungendo foto e video. E sui social il risultato si traduce in migliaia e spesso milioni di visualizzazioni. Per questo il trend dei riepiloghi annuali non accenna a rallentare e ogni anno le app alzano l'asticella, introducendo nuove funzionalità per mantenere l'offerta sempre aggiornata e attirare nuovi creator e utenti.

Perché condividiamo il nostro recap sui social

Quello dei recap annuali è un vero e proprio fenomeno virale e anche se cambia lo stile, il messaggio rimane lo stesso: fermarsi un istante, guardarsi indietro e condividere il proprio personale bilancio di fine anno con milioni di persone. Ma c'è di più. Oltre al gioco o al semplice desiderio di seguire un trend, il recap diventa in realtà una sorta dichiarazione di identità. Non è solo ciò che è successo durante l'anno a essere messo in mostra, ma il modo in cui si sceglie di raccontarlo: viaggi, concerti, traguardi personali e vittorie, ma anche momenti di stanchezza, silenzi e dettagli quotidiani e momenti brutti.

C'è chi sceglie di mostrare solo il bello, puntando sul desiderio di stupire, e chi invece si racconta con autenticità nel tentativo di mostrarsi "vero" fino alla fine. Da qualsiasi punto si guardi il fenomeno una cosa è certa: i recap di fine anno aiutano le persone a dare un senso all'anno appena trascorso.

