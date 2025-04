Quali supermercati sono aperti 25 aprile e Primo Maggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’arrivo delle festività del 25 aprile e del Primo Maggio, molti italiani potrebbero approfittare dei ponti primaverili per una gita fuori porta. Allo stesso tempo, però, per chi resta a casa e ha bisogno di fare la spesa sarà necessario capire quali sono i supermercati aperti. Ecco come si organizzano le principali catene durante la giornata di oggi, venerdì 25 aprile. Con uno sguardo anche per il primo giorno di maggio.

In generale, per quanto riguarda la giornata odierna, molti punti vendita delle principali catene, come Esselunga, Carrefour, Lidl e Conad, hanno annunciato aperture straordinarie, sebbene gli orari possano variare a seconda della località. É sempre consigliabile quindi verificare direttamente con il punto vendita più vicino per confermare gli orari di apertura. In particolare, invece, alcuni punti vendita Aldi saranno aperti il 25 aprile, ma con orari che possono variare in base alla località. Altrettanti negozi Bennet rimarranno aperti. Qui il milgior modo per verificare gli orari rimane l’app Bennet Spesa Online.

Carrefour conferma l’apertura di numerosi supermercati, in particolare i Carrefour Express situati nei centri città, in particolare fanno sapere che la maggior parte dei punti vendita seguirà il classico orario (nell’ordine: 9/21; 6.30/22; 8/21; 7.30/21). Conad, al contrario, ha deciso di affidare ai singoli negozi la decisione sull’apertura. Rimane più probabile l’ipotesi che i supermercari rimarranno aperti solo di mattina dalle dalle 8.30 alle 13. Diversi supermercati Coop e Ipercoop rimarranno aperti il 25 aprile, in alcuni casi con orari ridotti. A Roma, tuttavia, i punti vendita rimarranno con le saracinesche chiuse. Gli orari di Esselunga saranno quelli festivi, anche se nella Capitale si seguiranno gli orari classici (nell’ordine: 9/21; 6.30/22; 8/21; 7.30/21). Famila prevede alcune aperture straordinarie ma rimane consigliabile consultare il sito. Lidl rimarrà aperta in base alla zona. Nella città di Roma, per esempio, la maggior parte dei punti vendita rimmarrà aperta con orario dalle 8 alle 21.30. I negozi MD saranno aperti il 25 aprile, ma è possibile che alcuni seguano orari ridotti.

Per quanto riguarda il Primo Maggio, la differenza geografica comincia ad assumere un ruolo significativo. In Toscana, Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze confermano la linea della chiusura totale, anche il Primo Maggio. Esselunga chiuderà mercoledì Primo Maggio, mentre il 25 aprile resterà aperta in molti punti vendita, anche se con orario festivo.

La spesa, invece, è a forte rischio dove i sindacati di categoria hanno proclamato scioperi criticando la decisione di molte aziende della distribuzione di aprire al pubblico durante i festivi.