A 80 anni si è spento Giovanni Sabbatucci, autorevole studioso del Ventennio

A 80 anni, dopo una lunga malattia, si è spento lo storico Giovanni Sabbatucci, tra i massimi esperti del fascismo, autore di numerosi manuali di storia per la scuola superiore e l'università. Nacque a Sellano, in provincia di Perugia, il 24 agosto 1944 e si laureò all'Università La Sapienza di Roma nel 1968. Discusse la propria tesi con lo storico Renzo De Felice, che aveva come correlatore Rosario Romeo, portando una tesi in storia moderna sui rapporti fra irredentismo e nazionalismo.

Successivamente, dedicò la sua vita di studi al Ventennio, oltre che dell'epoca contemporanea e dell'Italia repubblicana, spesso in coppia con Emilio Gentile. Dal 1971 al 1974 ha svolto attività didattica e di ricerca nelle Università di Salerno e Roma, per poi spostarsi a Macerata fino al 1997. I primi anni lavorò come professore incaricato e in seguito, dal 1980, come titolare di cattedra di prima fascia. Nel 1997 tornò all'Università La Sapienza, dove aveva conseguito la sua laurea, ottenendo la cattedra, come professore ordinario. Succedette proprio a Renzo De Felice che fu il suo maestro, andando a chiudere un cerchio didattico di grande prestigio.

Negli anni Settanta iniziò a occuparsi del movimento combattentistico nell'Italia del primo dopoguerra, pubblicando due libri sul tema, "I combattenti nel primo dopoguerra", Laterza 1974 e "La stampa del combattentismo", Cappelli 1979. Si interessò con profitto anche alla crisi dello Stato liberale dopo il primo conflitto mondiale, "La crisi italiana del primo dopoguerra", Laterza 1976 e dedicò gran parte delle sue energie alla storia del socialismo italiano, con particolare riferimento al periodo fra le due guerre. Sul tema pubblicò "Storia del socialismo italiano", una collana in sei volumi (Il Poligono, 1980-81) e, nell'ambito di quest'opera, ha scritto un saggio su "I socialisti nella crisi dello Stato liberale". Sono innumerevoli i volumi che ha pubblicato con la sua firma, a testimonianza del grande lavoro di ricerca e studio fatto negli anni e fino a che le forze glielo hanno concesso.

Ha messo a disposizione la sua conoscenza anche per ie le, ed è stato per molti anni ospite di trasmissioni radiofoniche Rai e consulente delle trasmissioni televisive di Rai 3 e Rai Storia "La grande storia", "Il tempo e la storia" e "Passato e presente" (di questi ultimi due programmi è stato membro del comitato scientifico, e un ospite ricorrente).