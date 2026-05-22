A 83 anni muore Maurizio Diliberto: era il padre di Pif

Si è spento a 83 anni il regista, giornalista e sceneggiatore siciliano Maurizio Diliberto, il padre di Pif. Tra pochi giorni (il prossimo 29 maggio) avrebbe compiuto 84 anni. La morte è arrivata per l’aggravarsi delle condizioni di salute negli ultimi tempi.

La carriera di Diliberto

Palermitano di nascita, è stato tra gli esponenti più importanti della società culturale della Sicilia. Dopo aver iniziato la carriera in ambito audiovisivo, Diliberto ha lavorato sia in tv che al cinema dedicandosi successivamente alla Rai Sicilia. Di lui si ricordano i numerosi lavori come regista: dai lungometraggi ai docufilm tra cui citiamo “Appunti su una città sconosciuta”, “Casa Paterna” e “Gelsomini d'Arabia”. Grazie alla realizzazione del film “Viva la Sicilia…punto e basta”, il Comune di Palazzo Adriano (Palermo) lo ha insignito della cittadinanza onoraria per il “suo straordinario contributo all'arte e alla cultura".

Il lavoro sul terremoto in Belice

Ma Diliberto è diventato anche cittadino onorario del Comune di Santa Margherita del Belice (Agrigento) per aver documentato il terribile terremoto del Belice del 1968 realizzando, per la Rai, un documentario, Il suo impegno e la professionalità giornalistica con la quale ha prodotto quel lavoro gli sono stati riconosciuti con merito. Sono state, infatti, le voci raccolte soprattutto dagli anziani per una vicenda che provocò morte e distruzione.

Il ricordo dei colleghi

"Maurizio Di Liberto era un uomo gentile, garbato e colto - scrive la redazione di Livesicilia - Dice benissimo l’agenzia Ansa che ne tratteggia brevemente la figura. Una figura sorridente che aveva sempre una parola buona per tutti. Un gran signore nell’anima e nelle posture. Incontrarlo voleva dire immergersi in un’oasi rinfrescante di umanità, Maurizio ha avuto una vita piena, bella, generosa. Da gentiluomo. Lo ricorderemo come la persona incantevole che continuerà a essere nella nostra memoria. A Pif, a chi lo sta piangendo, la nostra più affettuosa vicinanza". “Sto pensando a Maurizio Diliberto - scrive Salvatore Cusimano -. Ho saputo dal figlio Pierfrancesco che si è spento dopo un aggravamento delle condizioni di salute. Ne ho un ricordo tenero. Di una persona gentile, che amava il cinema e il teatro e la televisione con tutto se stesso. Quando la Rai chiuse le trasmissioni regionali continuò a lavorare con accanimento pur di realizzare i suoi sogni”.

"Ci ha lasciati stamane il giornalista Maurizio Diliberto, cittadino onorario di Santa Margherita di Belice - scrive sui social la pagina ufficiale del Comune - La sua testimonianza nell'immediato post terremoto, la sua capacità di immedesimazione nel nostro mondo, soprattutto la sua umanità rimarranno per sempre legati alla nostra comunità”.