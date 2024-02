Addio a Ira Von Furstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli

Si è spenta a Roma all'età di 83 anni Ira Von Furstenberg, modella, attrice, designer di gioielli e indiscussa protagonista del jet-set negli anni '70.

Figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella dell'Avvocato, nacque nella Capitale il 17 aprile del 1940. Trascorse l'infanzia lontano dagli orrori della guerra in Svizzera, poi nella Villa Furstenberg e tra Cortina, Salisburgo e Forte dei Marmi. Dopo la separazione dei genitori fu mandata in Inghilterra per studiare in collegio. A soli 14 anni mosse i primi passi nel mondo della moda facendo da indossatrice per Emilio Pucci e, nonostante la giovane età, si fidanzò col 30enne principe Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg.

Divenne personaggio noto al grande pubblico dopo la partecipazione al celebre film "Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue", pellicola del 1967 con Luciano Salce alla regia e Alberto Sordi nel ruolo di protagonista, uno di quelli in assoluto più apprezzati dagli appassionati.

Durante la sua carriera nel mondo del cinema prese parte a una trentina di film, tra cui "Addio Lara" di Robert Hossein (1967), "Capriccio all'italiana" (1967), "La battaglia di El Alamein" di Giorgio Ferroni (1968), "5 bambole per la luna d'agosto" di Mario Bava (1969), "Hello Goodbye" di Jean Negulesco (1970), "Processo per direttissima" di Lucio De Caro (1974) e "I baroni" di Giampaolo Lomi (1975). Presentò il Festival di Sanremo nell'edizione del 1970, accanto a Nuccio Costa ed Enrico Maria Salerno.

Sposò in prime nozze nel 1955 il suo primo corteggiatore, il principe spagnolo Alfonso di zu Hohenlohe-Langenburg, dal quale ebbe due figli, ovvero Christoph "Kiko" von Hohenlohe (1956-2006) e Hubertus of Hohenlohe-Langenburg (1959), sciatore alpino, cantante, fotografo e attore messicano.

Nel 1959 Ira incontrò a Cortina il playboy Francisco Pignatari, più grande di lei di 23 anni, con cui ebbe una relazione. Scoperto l'adulterio, il marito sporse denuncia nei suoi confronti, dando inizio a una lunga battaglia legale per i figli. La denuncia fu ritirata una volta che il principe ottenne la loro custodia.

Senza aver divorziato ancora dal primo marito, Ira si risposò con Pignatari nel 1961 in Nevada, ma le nozze ebbero breve durata: dopo appena 3 anni, a Las Vegas, i due decisero di divorziare,senza aver avuto figli (1964). L'annullamento delle prime nozze, invece, arrivò solo nel 1969. Protagonista del jet-set negli anni '70, a lei furono attribuite numerose relazioni, ma quella che fece più clamore fu quella presunta col principe Ranieri di Monaco nel 1985.