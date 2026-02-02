Addio a Maria Rita Parsi: la psicoterapeuta morta all'età di 78 anni

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. Il suo profilo professionale è stato segnato da una lunga e articolata esperienza istituzionale, maturata tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori.

Maria Rita Parsi ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo che l’hanno portata a operare a stretto contatto con le istituzioni impegnate nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza. Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ha fatto parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il ruolo nelle istituzioni nazionali

Per tutta la sua vita Maria Rita Parsi è stata attivamente impegnata nelle politiche pubbliche rivolte ai minori. Dal 2021 faceva parte del gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa finalizzata a contrastare povertà ed esclusione sociale tra bambini e adolescenti.

Dal 2020 era inoltre componente esperta dell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, organismo chiamato a supportare l’azione di governo attraverso analisi, monitoraggi e proposte in materia di diritti dei minori.

L’esperienza al Comitato ONU sui diritti del fanciullo

Sul piano internazionale, nel 2012 Maria Rita Parsi era stata eletta al Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, uno degli organismi delle Nazioni Unite deputati a vigilare sul rispetto della Convenzione internazionale da parte degli Stati aderenti. Un incarico che l’ha vista impegnata nell’analisi delle politiche nazionali e nella valutazione delle misure adottate a tutela dei bambini e degli adolescenti.

L’attività all’interno del Comitato si è inserita in un percorso istituzionale più ampio, costruito nel tempo anche attraverso collaborazioni con organismi parlamentari e giudiziari italiani.

Impegnata nella protezione dei diritti dei piccoli

Nel corso degli anni Maria Rita Parsi ha svolto anche incarichi di consulenza per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia. Ha inoltre partecipato a numerosi organismi di coordinamento e controllo legati alla tutela dei minori, alla regolamentazione dei contenuti televisivi e pubblicitari e alla protezione dei diritti dei più giovani.

Noto volto tv

Nel corso della carriera ha attraversato ambiti diversi, dalla formazione all’attività clinica, lavorando come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta.

Parallelamente è stata molto presente nel dibattito pubblicoe diventando. Ha svolto anche un’intensa attività giornalistica, collaborando con quotidiani e periodici nazionali.