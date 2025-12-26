Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato: si è spenta all'età di 100 anni

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Nata a Villar Perosa, in provincia di Torino, il 9 agosto 1925, Maria Sole ha vissuto una vita lunga e ricca di impegni, distinguendosi in diversi ambiti della vita pubblica e privata.

La famiglia e i matrimoni

Maria Sole Agnelli era la figlia minore di una delle famiglie più influenti d'Italia. Dalle sue prime nozze con Ranieri Campello della Spina, ha avuto quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Successivamente, nel suo secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri, è nato Eduardo. La sua famiglia è sempre stata al centro della sua vita, con un forte legame che ha mantenuto nonostante le difficoltà.

L'impegno politico a Campello sul Clitunno

Tra i numerosi ruoli ricoperti nel corso della sua vita, Maria Sole ha servito come sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno dal 1960 al 1970. In questo periodo, si è dedicata con passione alla sua comunità, cercando di migliorare la vita dei cittadini e di risolvere i problemi locali con determinazione e visione.

Presidenza della Fondazione Agnelli

Dal 1960 al 2018, Maria Sole Agnelli è stata una figura centrale nella Fondazione Agnelli, di cui è stata presidente per 14 anni. Durante il suo mandato, ha guidato e sostenuto numerosi progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca, sempre con un focus sul miglioramento della scuola italiana. La sua leadership ha lasciato un segno indelebile nell’ambito della filantropia e dell'educazione.

Una passione per l'equitazione

Era anche una grande appassionata di equitazione. Proprietaria di cavalli da competizione, ha ottenuto importanti successi internazionali. Uno dei traguardi più significativi è stato il conseguimento della medaglia d'argento nell’equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, un risultato che ha portato lustro alla sua carriera sportiva e che ha reso orgogliosa tutta la sua famiglia.

Il decesso e l'eredità

Maria Sole Agnelli è mancata oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, all'età di 100 anni.

La sua vita è stata un esempio di, familiare e sportivo, e lascia un'eredità significativa che continuerà a influenzare le generazioni future. La sua figura resterà una delle più importanti della storia recente d'Italia, tanto per il suo contributo alla società quanto per il suo amore per la famiglia e per il paese.