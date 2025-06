Agricoltura, innovazione e difesa del Made in Italy: intervista a Ettore Prandini | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

"L'arte di coltivare" fa crescere il valore e alimenta la costante crescita del comparto agroalimentare italiano. A Verona, nell'ambito dell’evento sul Made in Italy organizzato da Il Giornale in collaborazione con il settimanale Moneta, il direttore Osvaldo De Paolini intervista Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

Un'occasione per approfondire il percorso di un imprenditore che ha trasformato la propria azienda agricola in un modello di sostenibilità e innovazione, e che, alla guida di Coldiretti, è diventato punto di riferimento nelle battaglie per la, la trasparenza delle etichette e la lotta alla contraffazione alimentare. Un dialogo aperto sul futuro dell’agricoltura italiana, tra tradizione, identità e nuove sfide globali.

(in aggiornamento)