Basta sentire Intelligenza Artificiale è wow, davvero? No, attenti alle bufale, anche perché alcune cose dovrebbero essere evidenti, e non diventare virali sui social (anche se virale viene da virus, e i virus non hanno un cervello). Quindi tutti a discutere su tre studenti dell’Università del Salento che avrebbero vinto 50mila euro giocando al Lotto grazie a un algoritmo da loro sviluppato, addestrando l’AI sui numeri usciti negli ultimi due anni.

Peccato che i numeri del Lotto sono completamente casuali, quindi le statistiche non servono a niente, ci arriva un bambino delle elementari, ma non gli utenti dei social.

Non so se sia stato un gioco goliardico proprio per provare la credulità popolare sui social, non credo neppure che abbiano approvato davvero a addestrare l’AI su qualcosa che non ha senso, però gli faccio rispondere direttamente da ChatGPT: "Peccato che il Lotto sia un gioco di pura casualità, dove ogni estrazione è indipendente dalla precedente, e prevedere i numeri è matematicamente impossibile. Ma complimenti per la fantasia: se ci mettete lo stesso impegno nello studio, forse un giorno riuscirete perfino a campire come funziona la tombola a Natale".