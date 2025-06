Allarme "Needle spiking", nausea e perdita di coscienza dopo punture fatte di nascosto nei locali: aperta un'indagine

Il fenomeno del "needle spiking" è tornato e fa ancora paura. L'ultimo allarme è stato lanciato in Francia, dove 145 persone hanno denunciato di essere state vittime di questa tremenda azione criminale. Le zone più colpite sono braccia, glutei e schiena, le parti più esposte e facili da pungere in modo estemporaneo. La pratica consiste nell'iniettare a una persona, senza il suo consenso o consapevolezza, una sostanza stupefacente o sedativa tramite un ago, spesso in contesti affollati come locali notturni, concerti o feste. In Francia gli episodi sono stati registrati durante la Festa della Musica, che ogni anno celebra l'inizio dell'estate. Gli arresti sono stati attualmente 12 ma le indagini sono appena iniziate e hanno come scopo, oltre all'individuazione di quanti possono essersi resi protagonisti della condotta criminale, anche la determinazione del contenuto delle siringhe. I sintomi più frequenti sono nausea, sonnolenza, perdita di conoscenza e forte dolore nella zona punta.

Alcune delle vittime sono state sottoposte a test tossicologici per capire quali sostanze siano state loro iniettate ma non è detto che per tutti siano state usate le stesse. Una delle ipotesi maggiormente perseguite dagli investigatori è che tra le sostanze iniettate possa esserci stata anche la droga dello stupro. Tuttavia, questo tipo di droghe non è univoco e potrebbero essere state impiegate anche sostanze psicotrope con l'obiettivo di tramortire le vittime per bypassare la loro volontà e compiere violenze sessuali, come poi è effettivamente successo. Riducendo la capacità di reazione e la lucidità della vittima, il carnefice ha la massima libertà di azione per farne ciò che vuole. Ed è indicativo anche che la maggior parte delle vittime che hanno denunciato siano di sesso femminile. C'è poi un altro elemento che è all'attenzione degli inquirenti e riguarda un appello che, come riferisce Le Monde, pare abbia girato nei giorni precedenti alla Festa della Musica, dove si "chiamava all'azione" invitando a "pungere" durante l'evento.