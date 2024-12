Allergeni non dichiarati, richiamati dolci natalizi della Bauli: a quali stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministero della Salute ha diramato un'allerta alimentare relativa a due dolci natalizi a marchio Bauli: si tratta di un ritiro precauzionale dagli scaffali dei supermercati operato dalla stessa azienda a causa della presenza di allergeni non indicati nell'etichetta di due specifici prodotti da forno farciti con crema e cioccolato, ovvero il "Budino" e il "Cremino".

Alla base delle preoccupazioni, nello specifico, ci sarebbe il rilevamento di tracce di arachidi,un ingrediente che in caso di intolleranze e allergie può scatenare reazioni molto pericolose nel consumatore: per comprendere a quali confezioni è bene fare attenzione, nel caso in cui fossero già stati acquistate, sono stati riportati il numero dei lotti, la data di scadenza e lo stabilimento in cui i prodotti dolciari sono stati realizzati.

Entrambe le tipologie di dolci natalizi della Bauli a cui è dedicato il richiamo, sia il Cremino che il Budino, sono venduti in confezioni del peso di 750 grammi e si possono identificare analizzando tanto il numero di lotto di riferimento, vale a dire il codice LT451, quanto il termine ultimo di conservazione, con data di scadenza fissata al 30 aprile del 2025, e lo stabilimento in cui sono stati realizzati, pertanto in "via Verdi 31, Castel'd'Azzano (Verona)".

La prima e più importante raccomandazione, qualora si fosse già in possesso di uno dei prodotti sopra indicati, è quella di non consumare i dolci: i rischi maggiori, ovviamente, sono per i clienti che già sono a conoscenza del fatto di essere allergici alle arachidi, ma anche per quanti non abbiano mai fatto delle prove per escludere questa forma di intolleranza. Il secondo passo è quello di recarsi nel punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso o la sostituzione dell'articolo.

Si tratta di un nuovo caso di ritiro legato alla Bauli, che qualche giorno fa aveva lanciato l'allerta per un altro dei suoi prodotti dolciari più amati durante il periodo di Natale, ovvero i "Profiteroles". Anche in questo frangente, la preoccupazione dell'azienda era causata dalla presenza di arachidi nel suo dolce, un allergene escluso invece nelle fasi di produzione e pertanto non indicato come di solito avviene sull'etichetta.

Era stato allora direttamente il fornitore della celebre azienda a segnalare l'intrusione di questo ingrediente durante le fasi di preparazione e a dare il via alle procedure di ritiro dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia.