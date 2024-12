Ambrogino d'oro a Fondazione per Ronald McDonald Italia, per i suoi 25° anni di attività

Ascolta ora 00:00 00:00

Domani, 6 dicembre, la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS riceverà per l’anno in corso l’Attestato di Civica Benemerenza dell’Ambrogino d’oro, il più prestigioso riconoscimento della città di Milano, a cittadini, associazioni e organizzazioni che hanno saputo dare un contributo speciale alla città e a generare impatto nelle comunità di cui è composta.

Dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, la Fondazione ha supportato più di 54.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 290.000 pernottamenti.

25 anni di attività

L'attestato arriva nel 25° anno di attività in Italia, 50° nel mondo, della Fondazione che, attraverso 8 strutture tra Case Ronald e Family Room, accoglie le famiglie con bambini in cura nei principali ospedali italiani. Nicola Antonacci, Presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, ha commentato questa prestigiosa notizia con grande orgoglio:

“ Questa onorificenza così prestigiosa per Milano è particolarmente apprezzata perché sottolinea il senso di appartenenza a questa città e ci gratifica per il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti insieme agli ospedali, alle istituzioni e a tutti i DONATORI, soprattutto il nostro Fondatore McDonald’s - ha spiegato - È la magnifica conclusione dell'anno delle celebrazioni dei 25 anni di attività in Italia e dei 50 nel mondo. Personalmente, ho sempre ritenuto un privilegio vivere e lavorare in una città così pronta a stimolare e facilitare le iniziative sociali e culturali, a promuoverle con calore, curiosità ed entusiasmo. Ѐ emozionante quindi ricevere anche un suo GRAZIE con un riconoscimento pubblico così importante come l’Attestato di Civica Benemerenza ".

Il lavoro della Fondazione in Italia

La Fondazione ha un grande lavoro alle spalle ed è sempre Il presidente Antonacci a raccontarlo: " Nella città di Milano offriamo programmi di accoglienza per la cura e il benessere delle famiglie quando hanno un bambino malato e arrivano da lontano. Generiamo valore nella comunità tutta attraverso il volontariato in spazi belli ed accoglienti, dove sono nate amicizie e relazioni per la vita. Tra i prossimi progetti sul territorio sono previste due aperture: una Casa Ronald di 600 metri quadri all’Ospedale Niguarda che nascerà dall’ampliamento della Family Room già funzionante, un’altra grande Casa con venti camere da letto in via Bramante a servizio dell'ospedale Policlinico e dell'ospedale dei bambini Buzzi. Facciamo anche volontariato e sosteniamo comunità partner del territorio come la Casa del Buon Pastore e il gruppo di coraggiosi volontari del mercoledì al Bosco di Rogoredo ".

L'apprezzamento della città

Il Comune e tutta la città hanno apprezzato il lavoro della Fondazione Ronald in questi anni e in particolare i progetti concreti in cui si è impegnata: oltre a Casa Ronald Niguarda e Casa Ronald Milano, Sempre Aperti a Donare insieme a McDonald’s, Pacca sulla Spalla e molti progetti per l’infanzia e l’adolescenza attivati sul territorio, come Close2Mi con l’Ospedale Niguarda, il sostegno alla Comunità Buon Pastore e il volontariato al Bosco di Rogoredo.

I Family Centered Care

Il modello di assistenza che la Fondazione promuove nelle sue strutture è il "Family Centered Care", che si basa sulla centralità della famiglia nella vita del bambino malato, coinvolgendola attivamente lungo tutto il percorso di cura. Attualmente in Italia le Case Ronald sono 4: una a Roma, una a Bologna, all’interno dell’Ospedale S.

Orsola, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Ronald McDonald Family Room all’interno del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, una all’interno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria e una all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.