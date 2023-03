"Gli americani...", "Per la cioccolata?". Così il giovane asfalta Travaglio

Gli americani? "Sono 70 anni che rompono il caz*o". Altro che gli ormai prevedibili dibattiti tv. Stavolta il confronto non era programmato e Marco Travaglio si è lasciato andare più del solito. Sui social sta girando un video che mostra la reazione stizzita del giornalista di fronte a un giovane dalle idee molto chiare. Messo alle strette da quest'ultimo sulla guerra in Ucraina, il direttore del Fatto - seduto al tavolo di un ristorante - perde il controllo e inveisce contro gli Stati Uniti con espressioni colorite.

Il filmato, ambientato per l'appunto in un locale, parte con le argomentazioni del giovane interlocutore, che spiega a Travaglio l'importanza di frenare l'avanzata russa. " Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po' a casa nostra arrivano ", dice. E il direttore lì per lì sembra percularlo. " Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo... ", commenta con una certa sufficienza. Ma il ragazzo non si lascia intimorire dal popolare giornalista e lo incalza nuovamente: " No, però non si sa mai dove vorrebbe arrivare ".

Travaglio a quel punto, ignaro di essere ripreso da uno smartphone alle sue spalle, si lascia andare a questa considerazione: " Io penso che siano più gli americani che vogliono colonizzarci ". Un'uscita destinata a rafforzare le critiche di chi accusa il Fatto di aver assunto posizioni anti-Usa sulla guerra in Ucraina. A quel punto, i ruoli si ribaltano ed è il giovane contestatore a rivolgersi al giornalista con un sorrisetto di sfida. " No, gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po' di cioccolata, di cinema... ", dice il ragazzo, smontando la tesi dell'interlocutore. E Travaglio allora non si trattiene.

"Sono 70 anni che rompono il caz*o", esclama. "No, non rompono il caz*o a nessuno", gli replica il giovane. Ma il giornalista non ne vuole sapere: " A me lo rompono molto più di tutti ". Il filmato, che si chiude così, è subito diventato virale sui social, dove a rilanciarlo è stato anche il consigliere regionale renziano Luciano Nobili.

Un ragazzo con le idee chiare asfalta #Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore russo. Ma per difendere la democrazia e i valori europei e atlantisti.

Gli americani non ci rompono il caxxo da 70 anni, ma ci hanno garantito libertà da 70 anni. pic.twitter.com/dGVOL8BL2Z — Luciano Nobili (@lucianonobili) March 14, 2023