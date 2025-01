In amore conviene rallentare per evitare di schiantarsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Brava signora Veronica! Un applauso a scena aperta! Geniale il confronto «ad hoc» con Carosello e il fast-food. Io però non punterei il dito sui «giovani» visto che in questa rubrica abbiamo letto di ragazzi romantici e persone mature che tengono il piede (...diciamo così) in due letti diversi. Immanuel Kant ci parlava di «legge morale dentro di sé» (oltre al cielo stellato sopra di noi!). Ritengo che il problema sia proprio aver perso di vista quella «legge morale» custodita dentro di ognuno di noi e che ha portato a certe trasgressioni. Lei, gentilissima dottoressa Braghieri, teme desolatamente che non possiamo «spingere il mondo a una marcia indietro». Io penso che invece dobbiamo necessariamente farlo! O per lo meno rallentare per evitare di schiantarsi. Il cielo sopra di noi è celato da minacciose nubi, idem per la morale dentro di noi occultata da una libertà farlocca di dare ascolto alle nostre pulsioni! Con buona pace di Immanuel!

Vincenzo



Caro Vincenzo, concordo con lei sull’entusiasmo riservato alla signora Veronica per la scelta dei paragoni tra l’era rapida il Carosello e il fast-food. Per quanto riguarda il resto, rispondo alla parte di lettera che mi concerne. Il mio scetticismo sul fatto di poter imporre un marcia indietro al mondo attiene al fatto che ormai mi ritengo parte della generazione ininfluente della società. Già da qualche anno a questa parte rientro nell’odiosa categoria degli «adulti del giovane Holden» (sono del 1973), solo che oggi, gli adulti, non hanno più il «peso» che avevano ai tempi del romanzo di J.D.Salinger né a quelli, senza indietreggiare troppo, dei miei genitori. Siamo una generazione (ma poi, io ho una generazione?!) infelice sia «all’indietro» sia «in avanti». Figli di separati senza esperienza di separazione e di un’era d’oro che ci ha schiaffeggiati in piena faccia con il suo colpo di coda, facendoci assaggiare il benessere e piantandoci in asso in piena crisi.

Una generazione sistemata scomoda sulla mezza conchiglia di un progresso tecnologico che non sa sfruttare fino in fondo e anzi doma a fatica, la prima a fare figli un secondo prima della meno e dell’andropausa, e potrei, come immagina, andare aventi per righe e righe e righe. Questo per dire che «i ragazzi di adesso» sono i nostri figli, quelli della mia generazione o giù di lì. E già riuscire a trovare un linguaggio comune è un commovente successo, si immagini incidere.