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Andrea Iervolino e Jeff Bezos: riprese spaziali autentiche nel film “I See You”

Immagini reali daranno forma a una storia d’amore in stile vérité ambientata nello spazio

Andrea Iervolino e Jeff Bezos: riprese spaziali autentiche nel film “I See You”
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Space 11 Corp, società attiva nella space economy, nelle infrastrutture e nelle tecnologie con focus sull’entertainment, ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio I See You integrerà riprese reali effettuate nello spazio da Blue Origin – la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos – insieme a immagini di missioni NASA disponibili pubblicamente. Fino all’85% del film sarà composto da contenuti spaziali autentici. L’incontro tra queste due visioni pionieristiche – quella di Jeff Bezos, founder di Blue Origin, che ha aperto allo spazio una nuova era commerciale, e quella di Andrea Iervolino, founder di Space 11 Corp, che porta per primo l’industria dell’entertainment oltre l’atmosfera terrestre – segna un passaggio storico nella convergenza tra esplorazione spaziale e narrazione cinematografica.

Il film unisce narrazione di finzione e riprese di qualità documentaristica, offrendo al pubblico un realismo senza precedenti grazie alle reali condizioni e alla profondità emotiva del volo spaziale. La produzione sta inoltre valutando l’opportunità di girare ulteriori sequenze in condizioni reali di microgravità. I See You esplora i temi del primo contatto, della coscienza umana e dell’espansione dell’umanità oltre la Terra. La sceneggiatura è firmata da Andrew Schneider e Diane Frolov, autori candidati agli Emmy noti per il loro lavoro su The Sopranos, Boardwalk Empire e Chicago Med, che portano una solida base narrativa a un progetto capace di fondere uno storytelling di alto livello con le frontiere dell’esplorazione spaziale.
Scott Kelly, ex astronauta NASA che ha trascorso quasi un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è consulente tecnico del film e garantisce un elevato livello di accuratezza pur preservandone la visione cinematografica.

Il Global Space Advisory Board di Space 11 Corp comprende inoltre figure di primo piano dell’ecosistema spaziale: James L. Green, ex chief scientist della NASA; Camille Wardrop Alleyne, ex senior executive NASA; e Bert Ulrich, ex film and television liaison della NASA, oggi executive vice president of production di Space 11.
I See You è prodotto da Andrea Iervolino, founder di Space 11 Corp e produttore con oltre 130 film all’attivo. Così come Jeff Bezos con Blue Origin ha ridefinito i confini dell’accesso allo spazio, Iervolino con Space 11 Corp sta ridefinendo i confini del racconto cinematografico, portando l’industria dell’entertainment in una dimensione finora inesplorata.


«Space 11 è nata per portare l’entertainment nello spazio e dare forma a una nuova frontiera dello storytelling», ha dichiarato Iervolino. «Utilizzare riprese autentiche di missioni reali rappresenta un passo avanti decisivo in questa visione».

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