Angelo Ciampini e Penelope Pozzar come i Bezos. Chi è la coppia che ha affittato un borgo per il matrimonio

Quando si pensa a un matrimonio ispirato allo stile di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, si pensa immediatamente a sposi stranieri. Ed invece Angelo Ciampini e Penelope Pozzar hanno sorpreso tutti: per il loro grande giorno hanno affittato in esclusiva Monteleone di Spoleto, borgo incredibilmente suggestivo a 978 m di altitudine, dichiarato tra i “Borghi più belli d’Italia” e per la prima volta set di una cerimonia nuziale privata e raffinata.

Un borgo d’altri tempi

Monteleone di Spoleto non è solo affascinante per la sua collocazione in vetta, ma anche per la sua storia millenaria. Abitato fin dall’età del Bronzo e teatro di scontri fra Longobardi e aristocratiche famiglie nel Medioevo, nel borgo è conservata una delle più antiche bighe etrusche del VI sec. a.C., oggi al Metropolitan Museum di New York. L’occasione delle nozze di Angelo e Penelope, celebrate oggi, 5 luglio 2025, proietta Monteleone in una nuova dimensione: quella dei matrimoni di charme, destinati a diventare una nuova vocazione turistica per la comunità.

Il matrimonio: celebrazioni tra arte e sacralità

Gli sposi hanno scelto di fondere sacralità e simbolismo locale in ogni fase della cerimonia. Il rito religioso si è svolto nella chiesa di San Michele Arcangelo a Gavelli, frazione panoramica del borgo. Poi, la coppia ha pronunciato le promesse davanti alla storica Pietra del Contratto, simbolo di accordi e fedeltà, in piazza del Mercato. Il ricevimento ha attraversato piazze e vicoli: cena solenne in piazza del Mercato, taglio della torta in piazza del Plebiscito e aperitivo lungo Corso Vittorio Emanuele, con luci, fiori e mise en place curata nei minimi dettagli, in collaborazione con le autorità locali. Un piano di sicurezza condiviso con il Comune e la questura ha garantito la perfetta riuscita dell’evento, riservato a circa 200 invitati.

Charme d'altri tempi

Il sindaco di Monteleone ha elogiato la scelta degli sposi, definendola l’inizio di un “ modello di accoglienza che guarda al futuro del turismo di qualità e del wedding experience in Umbria ” e ha anticipato che il borgo vorrebbe diventare una meta fissa per cerimonie di alto profilo.

L'erede di un impero gastronomico romano

Angelo, originario dello stesso borgo, porta con sé radici profonde e una famiglia di imprenditori romani nel cuore. La storia inizia nel 1943, quando il bisnonno Giuseppe apre il Bar Tre Scalini a Piazza Navona, inventando il celebre "Tartufo al Cioccolato". Nel 1958, il nonno Angelo fonda il primo Caffè Ciampini in Via Frattina, poi spostato nel 1989 a Piazza San Lorenzo in Lucina. Qui la Dolce Vita incontra la tradizione gastronomica di alto livello.

Nel 1997 arriva il Ciampini Bistrot, dedicato alla pizza gourmet, e nel 2016 Angelo stesso, insieme al fratello Federico, lancia il Ciampini LAB, laboratorio di gelato artigianale che unisce ricette storiche e innovazione con uno speciale trattamento per renderlo digeribile.

Il percorso professionale dello sposo: da cameriere a manager

Angelo ha iniziato lavorando come cameriere (2008–2010), poi come assistente di pasticceria e manager. Nel 2012 è diventato general manager del Bistrot, e nel 2016, con il Ciampini LAB, ha consolidato la quarta generazione alla guida della tradizione famigliare .

Angelo Ciampini ha sposato Penelope Pozzar circondato dall’incanto storico-naturalistico di Monteleone di Spoleto, fondendo modern luxury e memoria ancestrale.

Con una famiglia che ha segnato la storia gastronomica di Roma dal dopoguerra ad oggi, Angelo rinnova un legame con le origini e lancia insieme a sua moglie un messaggio di futuro, eleganza e radicamento culturale. Un matrimonio che non è solo festa, ma, tradizione e innovazione.