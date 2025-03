Annoiati o indecisi o solamente superficiali?

Ascolta ora 00:00 00:00

Mi permetta di dissentire gentilissima Valeria sulla sua risposta al lettore stilnovista «Pier Paolo L.». La sua rubrica ha di fatto rotto il vaso di Pandora e i casi di uomini e donne annoiati o indecisi o irrimediabilmente infedeli sono venuti a galla. Mi perdoni la schiettezza! Occorre chiedersi il perché tanti uomini e donne siano «annoiati o indecisi o irrimediabilmente infedeli». Questo è solo un segno della superficialità! Lei spezza una lancia a favore di Alfredo che ha avuto «una vita sessuale decisamente faticosa e poco appagante». Ecco il punto: ha inseguito sempre e solo i piaceri effimeri e non ha cercato mai qualcosa di più solido come l’amore vero! E ora inizia a capire! Io non penso che Pierpaolo come per magia abbia trovato una donna scesa a «miracol mostrare». L’ha cercata con tutte le forze! Mi perdoni un paragone professionale. Posso dire di aver raggiunto una buona posizione dal punto di vista economico-sociale e molti mi dicono «eh beata te» come se la buona posizione mi sia caduta dal cielo schioccando le dita! Eh no. Mi è costato tanto impegno, tanta fatica, lacrime e sangue (grazie anche ai contributi della mia famiglia!) mentre i miei coetanei all’università andavano in giro per l’Europa con l’Erasmus per conoscere «nuove lingue» (e non solo lingue!) io faticavo sui libri! E poi ho fatto gavetta... e pian piano sono arrivata dove sono. Allo stesso modo per la stabilità familiare! «No pain, no gain» dicono gli inglesi! Dal racconto di Alfredo emerge invece che lui si è ampiamente divertito da giovane cercando solo emozioni sessuali e ora quindi sta raccogliendo ciò che ha seminato! Ma non ha molto da recriminare!

Alice

Cara Alice, io non credo che Alfredo abbia cercato l’amore attraverso il sesso, senza capire cosa serva a un rapporto e su cosa davvero si basi. Io credo che Alfredo abbia un problema. A monte. Ed è questo il motivo per cui mi sono permessa di proteggerlo dal giudizio altrui. Cosa che faccio anche oggi, con lei. Nel descrivere i suoi sacrifici di riuscita, dei quali mi complimento a distanza visto il successo ottenuto, temo che anche lei non si renda conto di parlare, in realtà, di una crisi d’abbondanza di personalità.

Con le carte che ha avuto la fortuna di avere a disposizione, lei ha deciso di mettersi a testa china ad impegnarsi e a vincere. E questo le fa senza dubbio onore. Ma su chi parte senza carte, o almeno con un mazzo sprovvisto di qualche segno o di qualche asso, come Alfredo, siamo certi di doverci accanire?