Da aprile tornano i Frecciarossa Milano-Parigi

Riparte ad aprile 2025 il collegamento ad alta velocità Frecciarossa Milano-Parigi, operato da Trenitalia France, la società di Trenitalia (gruppo Fs Italiane). La novità segna un passo importante per il piano strategico di espansione internazionale del gruppo Fs Italiane. A seguire, da giugno 2025, prenderà il via anche il nuovo collegamento interno Parigi-Marsiglia, che potenzierà ulteriormente la rete ferroviaria ad alta velocità in Francia.

Dopo l’interruzione forzata avvenuta nell’agosto 2023 a causa di una frana nella valle della Maurienne, il collegamento Milano-Parigi torna in servizio con quattro corse giornaliere. I treni partiranno da Parigi alle 7:30 e alle 15:20, mentre da Milano le partenze sono previste alle 6:25 e alle 15:53. Il tempo di viaggio stimato è di circa sette ore, con fermate a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx, Torino e Milano. I biglietti sono già disponibili sui canali di vendita Trenitalia.

Parigi-Marsiglia: una nuova offerta dal 15 giugno 2025

Il debutto del Frecciarossa sulla tratta Parigi-Marsiglia rappresenta un’ulteriore tappa nell’espansione del gruppo Fs in Francia. La nuova linea, attiva dal 15 giugno con quattro corse giornaliere, collegherà Parigi-Gare-de-Lyon a Marsiglia Saint-Charles in appena 3 ore e 20 minuti. Il percorso includerà fermate intermedie a Lione Saint-Exupéry, Avignone e Aix-en-Provence, garantendo una connessione rapida e confortevole tra il Nord e il Sud della Francia.

Gli obiettivi futuri

Dal suo ingresso nel mercato francese nel 2021, Trenitalia France ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri, registrando ottimi livelli di soddisfazione: il 98% dei viaggiatori si è dichiarato soddisfatto del servizio, mentre il 97% ha espresso la volontà di ripetere l’esperienza e consigliare Trenitalia. Nel 2024, il collegamento Parigi-Lione ha visto un incremento del 40% dei passeggeri rispetto all’anno precedente, dimostrando la crescente attrattiva dell’alta velocità Trenitalia in Francia.

La strategia di crescita internazionale

Le iniziative annunciate si inseriscono all’interno del piano Strategico 2025-2029 del gruppo guidato dall’ad Stefano

Donnarumma, che punta a rafforzare la presenza internazionale e il posizionamento competitivo. Attualmente, le attività estere del gruppo generano un fatturato di tre miliardi di euro e coinvolgono circa 12.000 dipendenti.