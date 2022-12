"Assoluto permissivismo". Medici e Fdi contro il Campidoglio sul caso Madame

" Noi ai furbi no-vax concediamo il concerto di Capodanno ". Al Campidoglio qualcuno avrà sentito fischiare le proprie orecchie. Continua a far discutere, infatti, la scelta di Comune di Roma di ospitare - nell'evento musicale di fine anno al Circo Massimo - la cantante Madame, indagata per falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta per finte vaccinazioni Covid. " Il cast artistico del concerto non cambia ", aveva affermato l'assessore capitolino ai grandi eventi, Alessandro Onorato, auspicando che la giovane musicista potesse " chiarire la sua posizione ". Ma dai medici di base è arrivata una strigliata non da poco proprio su quella scelta.

Caso Madame, il monito dei medici di base

In un'intervista rilasciata a Repubblica, in particolare, è stato il segretario Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) Roma, Pier Luigi Bartoletti, a bacchettare l'atteggiamento del Campidoglio, paragonando il caso della cantante Madame a quello del tennista Djokovic, escluso da alcuni tornei in quanto dichiaratamente no-vax. " Gli australiani quando Djokovic faceva il furbo non lo hanno fatto entrare in Australia, mentre noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno ", ha affermato Bartoletti. E ancora, ha aggiunto: " Alcuni modelli di comportamento vanno sottolineati. Qui si passa da un atteggiamento forcaiolo a quello di assoluto permissivismo. La gente così non capisce. Vanno evitate cose oggetto di polemica ".

False vaccinazioni, l'inchiesta

Secondo quanto sospettano gli inquirenti, la cantante Madame e altri personaggi noti (tra i quali la tennista Camila Giorgi) si sarebbero recate negli studi di alcuni medici di base - ora indagati - per ottenere il green pass senza sottoporsi alla profilassi. Nei confronti dell'artista vicentina, 20 anni, e della tennista marchigiana, di 30 anni, viene ipotizzato il reato di falso ideologico. Intanto l'inchiesta ha portato all'arresto di tre persone, di cui due medici, che avrebbero certificato false vaccinazioni anti-Covid. La vicenda giudiziaria farà il suo corso ed è sacrosanto che viga la presunzione d'innocenza; il caso, tuttavia, rischia di mettere il Campidoglio in una posizione scomoda sul fronte politico.

Fdi contro Gualteri: "Valuti l'opportunità..."

" Roma Capitale continua a tergiversare sull'esibizione della cantante Madame al concerto di Capodanno. A nostro avviso invece, il sindaco e l'assessore Onorato devono valutare al più presto sull'opportunità anche come segnale di rispetto verso tutti i cittadini, i dipendenti pubblici, privati e i sanitari che si sono vaccinati o hanno pagato la loro scelta di non farlo ", ha attaccato il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, giudicando " quanto mai scorretto che chi ha trovato strade non legali per non vaccinarsi oggi possa tranquillamente salire sul palco di un evento organizzato da Roma Capitale quindi di una pubblica amministrazione ". Quindi l'appello dell'esponente Fdi al sindaco Gualtieri: " Valuti l'opportunità oppure la persona interessata rompa il silenzio e spieghi la sua posizione in maniera chiara ".

L'appello dei medici di base del sindacato Fimmg, ora, si aggiunge alla voci di chi - al di là della vicenda giudiziaria in sé - chiede al Comune di Roma di prendere una posizione più marcata.