Si allarga l'inchiesta della procura di Vicenza sulle false vaccinazioni effettuate per consentire al paziente di turno di ottenere il Green pass. Fra i vari nomi, ci sarebbero anche personaggi noti come la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi.

L'inchiesta della procura di Vicenza

A inizio di questo anno, parliamo di febbraio 2022, gli inquirenti del foro vicentino avevano disposto l'arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della Tecioiu, Andrea Giacoppo. L'imputazione era quella di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Secondo l'accusa, i medici fingevano di somministrare il siero anti-Covid permettendo ai loro pazienti di otterenere il Green pass, documento indispensabile per svolgere numerosissime attività.

A finire nel registro degli indagati almeno 14 persone. Le indagini avevano portato alla scoperta di un sistema ben strutturato. Era stata la segnalazione dell'Usl 8 a far partire tutto. I funzionari della Usl si erano insospettiti per l'ingente numero di vaccini richiesti dallo studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Stesso discorso per lo studio medico del dottor Erich Volker Goepel. Tali sieri non venivano somministrati, servivano solo per accreditare vaccinazioni mai avvenute.

Ad oggi, sia Erich Volker Goepel che Grillone Tecioiu sono stati scarcerati perché non sussiste pericolo di reiterazione di reato.

Giorgi e Madame nel mirino

Le indagini della procura di Vicenza stanno però andando avanti. Stando a quanto riferito dal Giornale di Vicenza, anche Francesca Calearo, in arte Madame, e Camila Giorgi avrebbero solo finto di ricevere il vaccino per ottenere il certificato verde. Per entrambe c'è l'ipotesi di reato di falso ideologico.

A quanto pare la cantante Madame era assistita proprio dalla dottoressa Grillone Tecioiu. Non ci sono invece legami fra la tennista marchigiana Camila Giorgi, ma i documenti prodotti dall'inchiesta in corso sono però già stati consegnati alla Federazione italiana tennis.

Non solo Giorgi e Madame. La procura di Vicenza sta indagando anche su altre persone, e per alcune di esse si parla addirittura di corruzione. Soldi per ottenere il falso certificato di vaccinazione.