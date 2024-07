Attenzione al dispositivo "cancella" targa per non prendere le multe: cosa rischia chi lo usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Tempo di vacanze e di grandi spostamenti, e chiaramente non potevano mancare i furbetti che, nel tentativo di salvarsi da qualche violazione alle regole stradali, ricorrono ad ogni metodo per scampare alle multe. Ultimamente si sta diffondendo un nuovo metodo. Si tratta di un dispositivo capace di nascondere la targa dell'auto, in modo tale che sia praticamente impossibile risalire al proprietario. Ovviamente stiamo parlando di una soluzione del tutto illegale, che può portare a serie conseguenze.

Il dispositivo cancella targa

Alla fine, coloro che intendo utilizzare questo stratagemma per evitare la multa, rischiano di dover pagare una sanzione ben più salata. Occultare la targa, infatti, è un illecito molto grave. Chi decide di adottare certi metodi lo fa perché consapevole del fatto che molti sistemi elettronici di controllo, come gli autovelox, si basano proprio sul riconoscimento delle targhe dei veicoli in circolazione. Ecco perché in tanti, negli anni, hanno provato in ogni modo a rendere le targhe meno riconoscibili, cancellando o coprendo alcuni numeri.

Adesso sta circolando un nuovo dispositivo che ha la capacità di nascondere interamente la targa. I furbetti applicano sul codice alfanumerico una cornice dotata di vetro. A quel punto basta azionare un telecomando collegato al dispositivo e una leggera nebbia si diffonde nel piccolo ambiente, rendendo di fatto illeggibile la serie di numeri e lettere. Un metodo decisamente ingegnoso, ma illegale. Il dispositivo, fra l'altro, è abbastanza ingombrante e riconoscibilissimo. Le forze dell'ordine riescono a individuarlo subito durante i controlli. Insomma, viaggiare per strada con una cornice sulla targa non fa altro che attirare di più l'attenzione sul veicolo.

Il gioco non vale la candela

Ai furbetti verrebbe da chiedere: ne vale veramente la pena? Non solo rischiano di pagare una multa ancora più salata rispetto a quella relativa a una trasgressione del Codice, ma con quell'apparecchio attirano ancora di più l'attenzione, ottenendo l'effetto contrario. A questo punto è doveroso ricordare che occultare o modificare la targa di un'automobile è punibile con una sanzione che va dai 2.046 agli 8.

186 euro. Stesso discorso per chi viaggia con una targa contraffatta.

Coloro che alterano personalmente la targa possono essere accusati di uso di atto falso, come si legge nell'art.489 del Codice penale.