Attenzione a questo numero: nuova truffa telefonica. Usato il nome di una banca

È allarme per una nuova truffa telefonica che ha preso piede di recente; ancora una volta i malviventi contattano le potenziali vittime spacciandosi per qualcuno che in realtà non sono nella speranza di riuscire a ottenere denaro e/o dati sensibili. In questo caso il raggiro consiste nel fingersi un istituto bancario realmente esistente per ottenere l'attenzione della persona presa di mira e convincerla ad effettuare operazioni molto rischiose per i suoi risparmi.

Attenzione al messaggio

In questi giorni sono tante le segnalazioni che arrivano da parte di persone che dichiarano di aver ricevuto messaggi molto sospetti sul proprio telefono. In sostanza, gli utenti raccontano di aver ricevuto sul proprio telefono un messaggio proveniente dal proprio istituto bancario, o almeno così sembra in apparenza. L'Sms ha un tono allarmistico. Viene infatti comunicato che, per questioni di sicurezza, la carta di credito è stata bloccata.

I cyber-criminali, ancora una volta, si sono adoperati per rendere la truffa credibile. Infatti il numero di telefono da cui viene inviato il messaggio-trappola è quello dell'istituto bancario Nexi, un gruppo finanziario che fornisce servizi e infrastrutture per il pagamento digitale. Il contatto in questione è il seguente: +30 - 3802581244. Nel messaggio la vittima viene invitata a cliccare su un link per verificare che la pagina del suo conto corrente sia in regola. Questo uno degli esempi riportato da Money.it: " Gentile Cliente, Nexi la informa che ha bloccato le sue carte per mancata Sicurezza PSD2, segua la procedura di SBLOCCO contattando il: 3497045219 ".

Lo stesso numero, però, viene utilizzato anche per un'altra truffa, stavolta relativa alla consegna di un pacco. Alla vittima viene chiesto di versare 2 euro di tasse per farselo consegnare a casa.

Riconoscere la truffa

Si tratta, in sostanza, di un caso conclamato di phishing, una truffa telematica mediante la quale i cyber-criminali ingannano la vittima, convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso. Il consiglio è sempre quello di non cliccare mai su link inviati in messaggi sospetti, e ricordare che gli istituti di credito non contattano mai i loro clienti in questo modo.

È bene quindi ignorare e cancellare il messaggio.

Altra cosa da fare è contattare l'istituto di credito coinvolto per informarlo di quanto sta accadendo.