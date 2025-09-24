Abbonati
In evidenza
Attualità

Corrado Augias gela Floris: "Il fascismo ha fatto cose buone..."

Il giornalista a sorpresa nel salotto di Di Martedì: "Ha realizzato tante cose buone che però avevano un prezzo altissimo"

Corrado Augias gela Floris: "Il fascismo ha fatto cose buone..."
00:00 00:00

"Sì, Benito Mussolini ha fatto cose buone". Il dibattito va avanti da anni e prosegue senza sosta. Ma quella appena citata non è una frase pronunciata da un esponente di destra. Quelle parole portano la firma di un insospettabile, di un comunista di lungo corso, noto per i suoi giudizi severi contro il governo e contro tutto ciò che non è di sinistra: Corrado Augias. Ospite ieri sera a "Di Martedì", il giornalista è stato incalzato da Giovanni Floris sulle figure di riferimento della destra, costretta ad "attaccarsi" a Charlie Kirk. Ed ecco la clamorosa replica di Augias.

Nel corso del dialogo, infatti, Floris ha lanciato una provocazione: la destra non può mica appellarsi a Benito Mussolini. Ed ecco l'immediata risposta del giornalista: “Calma: Mussolini ha fatto delle cose buone”. Visibilmente sorpreso, quasi sbiancato, il padrone di casa di "Di Martedì" ha ironizzato: “I treni? La pianura pontina? Neanche l’Inps? Rimane poco…”. Ma Augias ha tirato dritto.

“Ha fatto tante cose buone" l'opinione del novantenne: "Ha fatto l’Iri, ha fatto la migliore edilizia che abbiamo avuto nel novecento, ha risanato le imprese che andavano in malora”.

A quel punto Floris ha tenuto a evidenziare: “Il punto è il prezzo che si pagava per tutto questo”. “Bravo, esattamente, quella è la cosa: tutto quello si pagava con la rinuncia alla libertà. Quelle cose buone avevano un prezzo altissimola chiosa di Augias.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica