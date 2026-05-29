Autostrada del Brennero chiusa per il corteo ambientalista: il ponte del 2 giugno parte con l’incubo code

L’antipasto odierno fa già comprendere la portata dell’evento: la chiusura di una delle arterie autostradali più trafficate, l’A22 del Brennero, per gran parte della giornata di sabato 30 maggio per una manifestazione ambientalista nel Tirolo austriaco ,ha già provocato code per 14-15 km nella giornata odierna per chi ha provato ad anticipare il momento della chiusura.

Cosa accadrà sabato

I disagi capiteranno proprio durante un week-end di traffico più intenso del normale per chi decide di partire qualche giorno per il Ponte del 2 giugno. Per quanto riguarda le chiusure, è bene sapere che sul lato italiano ll’A22 da Vipiteno in direzione nord resterà chiusa al traffico dalle ore 10.30 alle 20 per qualsiasi mezzo di trasporto. “Considerata l’alta probabilità di formazione di code in prossimità della stazione di Vipiteno in direzione nord, l’uscita obbligatoria potrà essere anticipata alle stazioni autostradali di Bressanone, Chiusa o Bolzano, in base alle condizioni di traffico”, spiega Autobrennero.

Gli altri divieti in vigore

I mezzi pesanti saranno limitati ulteriormente visto il blocco del traffico dalle ore 7 alle 20 come fa sapere la Polizia: si parla di veicoli superiori a 7,5 tonnellate. Per quanto riguarda, invece, il versante altoatesino, i divieti saranno validi anche per tutte le strade extraurbane della provincia di Bolzano. Le uniche eccezioni per forze dell’ordine e mezzi di soccorso ma anche per i trasportatori di generi alimentari, carburanti e bestiame ma non devono essere diretti al Brennero.

“Abbiamo messo in campo ogni sforzo per prevenire disagi alla circolazione. Speriamo di scongiurare la catastrofe, dal momento che per la rete viaria si tratta di uno dei weekend con il maggior traffico dell’anno.

A territori e forze dell’ordine è stato chiesto il massimo impegno per gestire e spostare i flussi sulle reti alternative a quella principale”, afferma il direttore tecnico generale di Autobrennero, Carlo Costa.

Infine, per il tratto di A22 che interessa la Provincia di Trento, il divieto sarà in vigore dalle 6 alle 20 per i mezzi con massa maggiore di 7,5 tonnellate.