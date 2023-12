Azzurra Marotta, morta a 14 anni per lo stesso tumore di Fedez. "Sognava di incontrarlo"

Circa due anni fa, Azzurra Marotta, una splendida 14enne di Maser (Treviso), era riuscita a realizzare il suo più grande sogno: incontrare Fedez e Chiara Ferragni. Ma ieri, purtroppo, il cancro al pancreas contro cui lottava da cinque anni - peraltro la stessa malattia da cui è affetto il rapper milanese - se l'è portata via, strappandola alla gioia dei suoi familiari: il papà Luca Marotta, la mamma Chiara e il fratellino.

La lotta contro il tumore

Alla piccola Azzura era stato diagnosticato il cancro al pancreas nel 2019, quando era ancora una bambina. Nonostante la giovanissima età, d'accordo con i genitori, i medici le avevano spiegato che avrebbe dovuto un lungo percorso di terapia. E lei, con encomiabile forza e tenacia, aveva subito messo le cose in chiaro: " Io mi fido di voi , - aveva detto rivolgendosi agli specialisti - curatemi bene ". Ieri la speranza della guarigione si è infranta: Azzura è morta all'età di 14 anni.

L'incontro con Fedez e Ferragni

Sin da bambina Azzurra sognava di incontrare il suo idolo: Fedez. Un sogno che ha realizzato grazie all'associazione "Sogni" di Rudy Zanatta, nata per regalare un sorriso a grandi e piccini. Un giorno di due anni fa, il papà le aveva detto che sarebbero dovuti andare a Milano per una visita specialistica: una piccola, innocente bugia. Arrivati in città, infatti, genitori l'avevano accompagnata in piazza Duomo, dove ad attenderli c'erano il rapper milanese e Chiara Ferragni. La ragazzina, all'epoca 12enne, aveva potuto assistere alle prove del concerto di Fedez, che si sarebbe esibito quella sera, e scattare una foto assieme a suoi beniamini.

L'addio commosso