Via le frasi romantiche dai Baci Perugina a San Valentino: ecco da cosa saranno sostituite

Scartando i classici Baci Perugina, milioni di persone hanno sempre trovato il bigliettino con scritte romantiche e aforismi. Adesso, però, per la limited edition pensata e realizzata per la festa degli innamorati del 14 febbraio, il giorno di San Valentino, all'interno dei cioccolatini si troveranno dei disegni, una prima volta assoluta dal 1922 anno di creazione dei famosi prodotti con dentro la nocciola.

Il nuovo progetto

A parlare del nuovo progetto è il suo ideatore, Antonio Colomboni, che con un video sul proprio profilo Instagram ha raccontato cosa c'è dietro questi mesi di lavoro assieme all'azienda umbra. " Le mitiche praline con all'interno un messaggio d'amore sono veramente un'icona ", ricorda il disegnatore raccontando quanto sarà disponibile prossimamente all'interno dei prodotti. " Io ho ripreso gli elementi grafici di San Valentino, i classici, e ho creato delle box capaci di catturarci e portarci all'interno del mondo dell'amore" . Da qui il racconto delle stelle che richiamano alla memoria la storica immagine di Baci e del suo incarto, " la bocca che dà il senso del bacio e anche del gusto ", sottolinea.

La novità di quest'anno, come detto, è il lavoro sia sul packaging della scatola che non avrà più i tradizionali colori blu notte, dalla classica scatola a forma di cuore ai "tubi" ma anche e soprattutto all'interno dei cioccolatini. " Ho customizzato anche la carta d'alluminio esterna e all'interno i cartigli, ovvero i bigliettini, non presentano le classiche scritte ma ho inserito dei disegni. Siete pronti? ", domanda Colomboni ai suoi follower ai quali ha mostrato le anteprime di ciò che si trova già in commercio.

I tradizionali Baci Perugina

A giudicare dalle prime reazioni social, la novità sembra ben apprezzata con numerosi apprezzamenti. " Bellissima, che capolavoro ", scrive Francesco. I "nostalgici" della tradizione, però, non sono così convinti e più che altri impauriti dall'interruzione di una tradizione centenaria. " Ridaceti i bigliettini! ", scrive un utente ma la risposta del disegnatore è confortante: " Ciao! I bigliettini continueranno sempre ad esserci nella linea classica di Baci! Questa è una limited edition di prova con le illustrazioni ", spiega Colomboni. Insomma, niente paura ma una semplice novità che rappresenta una parentesi limitata all'edizione studiata appositamente per San Valentino: i Baci Perugina tradizionali non verranno toccati ma, semmai, affiancati dai disegni stilizzati che soltanto al termine delle vendite daranno il responso sull'eventuale successo o meno da parte del giudizio del pubblico.