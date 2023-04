Il bacio del Dalai Lama, Emanuela Orlandi farà crollare il Vaticano? Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Sembra che per i baci serva una giornata mondiale

Servirebbe Nino Frassica per smascherare l'insensatezza di questa litania di giornate mondiali che coprono oramai tutti i giorni dell'anno, a sostituire le processioni di santi e Madonne che scorrevano ogni giorno, eppure questa settimana abbiamo celebrato la giornata mondiale del bacio e tanta gente si è anche concentrata a festeggiare, alla fine sono tutte armi di distrazione di massa.

Il bacio del Dalai Lama

Chi si è impegnato più di tutti a celebrare il bacio questa settimana è stato il Dalai Lama, che a 87 anni di fronte a tutti si è allegramente fatto succhiare la lingua da un bambino come se fosse un gesto normale, qualcosa a cui è abituato. E se di botto tutto il mondo si rende conto che persino il Dalai Lama è umano e persino lui potrebbe essere invischiato nei peggiori peccati si denuda uno degli ultimi Re che resistevano fra i cercatori di mistica.

Emanuela Orlandi farà crollare il Vaticano?

Il fantasma di un altro Re si agita nudo fra le mura vaticane, quello colpevole dei misfatti subiti da Emanuela Orlandi, la ragazzina scomparsa a 15 anni nel 1983 e condannata al mistero e ad un oblio che non ha retto i tempi contemporanei. Se fosse vera anche solo l'ombra più pallida della versione che sta emergendo in questi giorni l'intero Vaticano potrebbe essere spazzato via. Ha resistito ai secoli, resisterà alla voce silenziosa di una piccola ragazza che tace da 40 anni?

Il battito cardiaco degli americani non nati

Ma alcuni principi religiosi sono molto vivi in una parte dell'Occidente, quello di là dall'Atlantico. Il Governatore della Florida e possibile futuro candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Ron DeSantis ha firmato una legge per la quale l'aborto non sarà più possibile una volta che il nascituro avrà il battito cardiaco, innalzando una bandiera che potrebbe cambiare la direzione dell'America e quindi del mondo intero.

Occhi su Taiwan

E intanto i potenti fanno grandi manovre intorno a Taiwan, divenuto il tavolo su cui Cina e Stati Uniti giocano una pericolosissima sfida a braccio di ferro dalla cui vittoria dipenderà il colore e il sapore del mondo futuro. Infinite le opzioni, infiniti gli scenari, mentre ci impegniamo a dibattere sulla gravidanza di Diletta Leotta qualcun altro scrive la storia del futuro.

Buona Pasqua

Ma alla fine arriva sempre la Pasqua, il grande passaggio che dalla morte riporta alla vita come un Cristo risorto o un'araba fenice e quindi tutto questo affannarsi umano scorre come un ruscello che cerca di farsi spazio fra le rocce del monte, che disinteressato continua a stagliarsi potente e soprattutto a tacere. Alla fine serve solo un po' di poesia. Buona Pasqua.