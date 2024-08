La barba incolta di William ruba la scena al rientro di Kate alle Olimpiadi: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano attesi a Parigi per la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi ma il principe William e Kate Middleton non si sono presentati. In compenso, hanno partecipato a un video celebrativo per gli atleti britannici. Non è chiaro quando sia stato registrato quel breve contributo ma, stavolta, non è il ritorno di Kate Middleton a rubare la scena, bensì il principe William. La principessa è apparsa come sempre compita, pressoché perfetta e con il suo sorriso rassicurante. L'erede al trono inglese, invece, si è mostrato in pubblico con la barba incolta, rompendo qualunque protocollo ufficiale per la Royal Family. Non è il primo a farlo, considerando Harry, ma il principe del Galles succederà al padre ed è l'immagine simbolo della monarchia inglese.

Inoltre, proprio tra William e Harry ai tempi ci fu un'accesa discussione proprio sulla barba, in quanto l'erede al trono inglese, che per molti ha preso il posto del principe Filippo nell'osservanza del protocollo di corte, riteneva inopportuno che suo fratello si facesse vedere il pubblico con il volto coperto dalla peluria. E allora cosa è cambiato nel frattempo nell'impostazione del principe William? Lui e tutta la sua famiglia si trovano nella residenza scozzese di Balmoral tanto amata dalla nonna, la regina Elisabetta II, che qui è spirata nel settembre 2022. Come tanti suoi coetanei probabilmente il principe in vacanza non vuole essere schiavo della rasatura, preferendo uno stile molto più sobrio.

La barba sul suo volto non è curata ma, anzi, si nota che è una semplice mancata rasatura di qualche giorno ad aver fatto crescere la peluria, senza alcuna cura. Tuttavia, non è escluso che la sua sia una prova per capire sia come potrebbe stare la barba sul suo viso, sia per capire quale potrebbe essere la reazione dei sudditi a questo cambio di immagine. Ma potrebbe anche essere un escamotage comunicativo per trasmettere al popolo maggiore vicinanza. D'altronde, anche per un principe senza impegni pubblici le vacanze sono il momento del relax. E se questo era l'obiettivo, il principe William l'ha senz'altro centrato in pieno. L'idea che il futuro re abbia un aspetto dimesso e trasandato durante le ferie dà l'idea che, al di là delle convenzioni di etichetta, la famiglia reale sia in realtà come tutte le altre.

Sono stati definiti "principi del popolo", un appellativo che in passato era stato dato solamente alla principessa Diana e che ora pare sia passato al figlio e a sua moglie. Possibile che una semplice mancata rasatura possa aver avuto tanto successo?