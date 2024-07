Gli occhiali scuri e le lacrime: il nuovo video di Kate Middleton a Wimbledon

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 14 luglio 2024 è una data che i sudditi inglesi ricorderanno a lungo. È la data che ha segnato il ritorno della principessa Kate in mezzo alla gente dopo mesi di assenza dagli impegni reali a causa del tumore contro il quale sta combattendo da tempo. La moglie del principe William era già tornata in pubblico un mese prima - il 14 giugno - al Trooping The Colour ma in quell'occasione Kate era rimasta lontana dalla folla, partecipando alle celebrazioni dall'auto reale e poi dai balconi del palazzo. A Wimbledon, invece, la principessa è tornata a mescolarsi con la gente, stringendo mani, elargendo sorrisi e scambiando qualche parola con alcuni dei presenti.

Nel Royal Box della Centre Court la principessa Kate ha assistito alla finale maschile di Wimbledon, che ha visto affrontarsi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, insieme alla figlia, la principessa Charlotte, e alla sorella, Pippa Middleton. Kate ha sorriso al pubblico, si è emozionata per la standing ovation riservatale all'arrivo sugli spalti e si è goduta la partita come se la malattia non l'avesse colpita. Le telecamere delle tv inglesi hanno indugiato spesso sulla principessa Kate durante il match tra Djokovic e Alcaraz, ma c'è un momento della sua presenza a Wimbledon che era sfuggito inizialmente al pubblico presente all'evento e agli spettatori da casa, che in realtà è significativo e che in queste ore è diventato virale sui social network.

Il video delle lacrime di Kate

Nelle immagini video che circolano con insistenza in rete si vede Kate con gli occhiali da sole sul viso che trattiene le lacrime. Il sorriso elegante e gentile dipinto sul suo viso lascia ben presto il passo a lineamenti tirati e a piccoli fremiti della pelle attorno alle labbra e al naso, che rivelano lo stato emotivo della principessa. Nel video i suoi occhi sono nascosti dalle lenti scure ma si intuisce che la principessa trattiene a forza le lacrime. Non è chiaro se il suo sia stato un momento di cedimento dovuto all'emozione vissuta per l'affetto dimostratole dal pubblico presente a Wimbledon o se si sia trattato di un attimo di sconforto per il ricordo dei mesi appena trascorsi, delle cure, della battaglia contro il tumore e per il futuro.

Quello che è certo è che il video di Kate sopraffatta dall'emozione ha già fatto il giro della rete. Il breve filmato social è diventatoe ha già superato oltre 4 milioni di visualizzazioni raccogliendo migliaia di commenti di affetto e supporto.