Da Batman a Fantozzi, Lino Banfi e Verdone: spopolano le action figure "cult"

Io ho una discreta collezione di statue e action figure di Batman in edizione limitata, e anche un Alien a dimensione reale che esce dal muro, ma cercando in rete sono incappato in un altro girone dei collezionisti. Per dire: il grande Carlo Verdone, o meglio Pasquale Amitrano, protagonista di Bianco Rosso e Verdone, sulla sua Alfasud, in scala 1:18, in edizione limitata, a 650 euro.

Non ci sono più solo le action figure dei supereroi e dei manga, tutto ciò che è entrato nell’immaginario è diventato statua da collezione. Verdone spopola, ma è anche pieno di Terence Hill e Bud Spencer in Trinità, Fantozzi con famiglia (prezzi che variano da qualche decina di euro a centinaia, Bud Spencer e Villaggio come Verdone vanno a ruba), e tra le più economiche, sulle ventina di euro, Lino Banfi che interpreta l’allenatore Oronzo Canà, Diego Abatantuono (ai tempi della commedia trash all’italiana diventata un culto), e anche statuette a mano di Alvaro Vitali in Pierino da ottanta euro. Se avete un idolo, state tranquilli che qualcuno ha realizzato il suo action figure.

E mica solo degli idoli, anche delle figure stereotipate molto divertenti. Su Etsy, tra l’altro, trovate perfino le statuine dei pensionati che guardano i cantieri (i pensionati che guardano i cantieri vanno a ruba, ce ne sono di tutti i tipi, devono esserci molti appassionati, saranno pensionati o giovani?).

Devo dire che, sprofondando nella rete non dei cantieri ma di questo universo da collezione parallelo, Verdone mi tenta molto, anche perché l’edizione limitata di Bianco, Rosso e Verdone (già esaurita da tempo e salita di prezzo su e-bay per cui vi ci vuole un mutuo) contiene, tra le altre cose, anche il set Socio Aci di Furio (a proposito, se siete appassionati c’è anche la pagina social Il Socio Aci), la maglietta gialla di Mimmo, il set anti-bacilli di Magda, e pure un certificato commemorativo firmato da Verdone. Ma non è che posso metterlo vicino ai Batman. O, pensandoci bene, forse sì?