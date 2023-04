Il Bestiario, la Fidanzatigna

La Fidanzatigna è un animale leggendario, compagna della seconda donna più importante d’Italia, che pretende di mantenere l’anonimato.

La Fidanzatigna è un essere mitologico che si lamenta per essere stata fotografata furtivamente insieme alla sua fidanzata, attualmente segretaria del secondo partito italiano che non ha tenuto nascosto di stare con una donna. La Fidanzatigna scrive sul suo Instagram: "Non mi hanno vista arrivare" e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi. (…) comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta”.

Il falso vittimismo della Fidanzatigna è pari solo alla sua finta fragilità. Esigere di non avere qualche riflettore addosso e pretendere di nascondere il proprio orientamento sessuale ricoprendo il ruolo di fidanzatina lesbica nazionale, la connota come estremamente ingenua o estremamente falsa, sicuramente inadatta ad accompagnare sentimentalmente un personaggio pubblico in vista. Ma il vittimismo raggiunge il suo apice quando la Fidanzatigna aggiunge: “Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un'analisi della propria rete sociale”. Insomma sembra che le foto pubblicate abbiano messo in grave difficoltà la Fidanzatigna che adesso verrà additata come figlia di un dio minore.

La Fidanzatigna dimentica che nella società odierna, già a partire dalle scuole medie, va di gran moda, grazie al bombardamento ideologico LGBT, dichiararsi bisessuali con la stessa limpidezza con la quale un tempo dicevamo di preferire la Bmx Shimano alla Graziella. La Fidanzatigna dimentica anche che oggi occorre appartenere alla comunità LGBT per fare strada in molti settori professionali come televisione, teatro, moda e che moltissimi ruoli dirigenziali in società multinazionali sono ricoperti da non eterosessuali. La storia della discriminazione omosessuale sul lavoro è una vecchia barzelletta che non fa più ridere e addirittura si potrebbe affermare di una discriminazione al contrario.

A pensare male, la Fidanzatigna sembra, con l’”Operazione vittima” (ho bisogno della mia privacy, lasciatemi vivere la mia vita in pace) sembra – dicevamo - aver spazzato via l’idea di voler approfittare della popolarità e del potere della donna politica con cui convive. Stiamo a vedere.