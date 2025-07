L'allarme di Netanyhau: "L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele"

A meno di un mese dalla conclusione della guerra dei 12 giorni tra Tel Aviv e Teheran, arriva un nuovo allarme sul programma atomico del regime degli ayatollah. " L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele ", ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un'intervista all'emittente Fox News andata in onda poche ore fa. Il leader dello Stato ebraico ha spiegato che alla vigilia dei raid contro l'Iran, il suo governo ha raggiunto la conclusione che lo storico nemico avrebbe costruito una bomba nucleare entro un anno precisando di temere che " a differenza di altre potenze nucleari, la useranno davvero e ci annienteranno ".

Il premier Netanyahu, che questa settimana è stato ricevuto alla Casa Bianca per la terza volta dal ritorno a Washington di Donald Trump, ha affermato inoltre che le Guardie Rivoluzionarie hanno accelerato il processo di arricchimento dell'uranio dopo la caduta di Hezbollah e il collasso dell'Asse della Resistenza, la galassia di movimenti supportati dalla Repubblica Islamica. Nella giornata di ieri si è appreso che il presidente russo Vladimir Putin ha esortato in privato le autorità iraniane ad abbandonare l'arricchimento del combustibile e a raggiungere così un accordo sul programma nucleare con gli Stati Uniti.

Nelle stesse ore in cui è stata trasmessa l'intervista a Netanyahu, il Jerusalem Post ha riferito che Mehdi Mohammadi, un consigliere strategico dello speaker del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf, ha postato come storia su Instagram un'inquietante immagine di Israele colpita da due esplosioni nucleari. Il quotidiano israeliano ha fatto notare che i funghi atomici rappresentati nello scatto si estendono anche ai territori palestinesi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania.

La scorsa settimana Teheran ha sospeso la collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'agenzia atomica e ieri il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha precisato che la cooperazione dell'Iran con l'organismo di controllo delle Nazioni Unite " non si è interrotta, ma assumerà una nuova forma " sottolineando che le richieste di monitoraggio dei siti nucleari " saranno valutate caso per caso... tenendo conto delle questioni di sicurezza ".

Nonostante i pesanti danni causati dai raid israeliani e americani di giugno ai siti nucleari iraniani, il governo di Netanyahu è piuttosto scettico che la Repubblica Islamica intenda interrompere il suo programma atomico e ha fatto sapere che sarebbe pronta a nuovi bombardamenti qualora dovesse rilevare una ripresa degli sforzi di Teheran verso lo sviluppo di armi nucleari. Secondo il Wall Street Journal lo Stato ebraico è in possesso di informazioni di intelligence su dove il regime potrebbe cercare di riprendere in gran segreto i suoi sforzi in tale campo. Si tratterebbe ancora una volta di strutture sotterranee che potrebbero essere distrutte solo da bombe bunker buster in dotazione agli Stati Uniti. Trump non ha comunque nascosto che potrebbe essere costretto nel peggiore degli scenari ad aiutare nuovamente l'alleato.

Intanto l'agenzia iraniana Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, ha reso noto che il 16 giugno il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è stato ferito ad una gamba da un bombardamento dell'Idf. Al momento dell'attacco il leader politico stava partecipando assieme ad altri alti funzionari ad un vertice del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Anche altri presenti hanno riportato diverse ferite.

Lo stesso Pezeshkian pochi giorni fa aveva rivelato che Tel Aviv aveva tentato di assassinarlo. Un raid che dimostrerebbe una volta di più la possibile presenza di talpe israeliane all'interno delle istituzioni della Repubblica islamica.