Il piccolo Alain sparito dal camping. Un testimone portato in caserma

C'è l'incubo del rapimento nella scomparsa di un bambino autistico di cinque anni nel comune di Ventimiglia. Il piccolo, Allen (e non Alain, come comunicato in un primo tempo) Bernard Ganao, di origini filippine, era da poco arrivato da Torino nel camping "Por la mar" della frazione Latte del comune frontaliero, assieme ai genitori e alla sorella per trascorrere un breve periodo di villeggiatura. Si sarebbe allontanato mentre il padre era distratto dalle operazioni di montaggio della tenda.

Erano all'incirca le 19,30 di venerdì. Le ultime immagini di Allen lo riprendono mentre esce dal campeggio, da solo, con andatura allegra. Poi più nulla. Da quel momento si scatena un'imponente caccia durata tutta la notte e la giornata di ieri, senza alcun esito nel momento in cui il giornale va in stampa. Alle ricerche del piccolo, che al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi, partecipano anche due elicotteri, uno dei vigili del fuoco che coordinano le indagini e l'altro dei carabinieri, le unità cinofile, uomini del Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dotati di visori notturni e termocamere sui droni per le ricerche notturne, gli uomini del reparto Topografia applicata al soccorso (Tas), operatori della protezione civile, carabinieri e tanti volontari. Ci sono anche uomini del soccorso alpino, nel caso in cui le ricerche dovessero spostarsi verso le zone boschive e più impervie, e dei sommozzatori che si occupano di esplorare le vasche irrigue e le piscine della zona. Le ricerche sono rese ancora più delicate perché la disabilità del bambino potrebbe indurlo a non rispondere a eventuali richiami. Gli uomini impegnati nelle ricerche, almeno 150, stanno per questo utilizzando un registratore con incise le voci della mamma e del papà di Allen.

Le indagini puntano anche sull'analisi delle telecamere presente nell'area e sulle testimonianze delle persone che sostengono (o sospettano) di averlo visto. Tra esse particolare attenzione gli investigatori hanno dato alle parole di un uomo che avrebbe detto agli investigatori di aver incontrato Allen e, sentendolo dire "papà, papà", lo avrebbe accompagnato a un bivio. Al momento non risultano conferme a questa versione. A insospettire gli investigatori il fatto che i cani molecolari utilizzati da alcuni volontari abbiano puntato dritto alla casa dell'uomo senza muoversi più, ignorando completamente la strada che, secondo il racconto del testimone, l'uomo avrebbe percorso con il bambino. Nel racconto il testimone avrebbe cambiato versione: prima ha detto di aver accompagnato Allen a piedi, poi si è corretto e ha detto di averlo fatto salire in macchina. Per questo la vettura è stata sequestrata e sarà fatta esaminare dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche. L'abitazione dell'uomo, una casa all'interno del bed and breakfast Latte Bellavista, sulle alture della frazione di Ventimiglia, è stata lungamente perquisita all'interno e all'esterno dagli uomini della scientifica dei carabinieri, ma non sono emersi elementi sospetti. Anche le ricerche nella piscina della struttura non hanno dato alcun esito. Motivo per il quale l'uomo, che nel pomeriggio di ieri è stato anche portato in caserma per essere "torchiato", fino a ieri sera non risultava indagato.

La magistratura ha aperto un fascicolo dopo aver ricevuto l'informativa della scomparsa, ma fino a ieri sera quella di un sequestro o di un rapimento era soltanto un'ipotesi senza alcun riscontro. Non risultano al momento ipotesi di reato o indagati, nelle indagini della Procura di Imperia coordinate direttamente dal procuratore capo, Alberto Lari.