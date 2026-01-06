Biglietti della Lotteria Italia: stasera l’estrazione, cosa c’è da sapere

Anche quest'anno è altissima l'attesa per l'estrazione della Lotteria Italia che ha ottenuto un vero e proprio boom con oltre 9,6 milioni di biglietti venduti per un ricavo superiore a 48 milioni di euro. Il dato fornito da Agipronews è in netto aumento rispetto allo scorso anno quando furono venduti quasi 8,6 milioni di tagliandi.

Quando avverrà l'estrazione

Per l'attesissimo momento bisognerà sintonizzarsi con il primo canale della Rai dove, all'interno del programma "Affari Tuoi" in onda dalle ore 20.35 con il padrone di casa, Stefano De Martino, che per l'occasione avrà numerosi ospiti Vip. Nel corso della serata verranno svelati i premi principali tra cui uno da 300mila euro. Il primo premio, non tassato, è pari a 5 milioni di euro.

La regione con più vendite

È ancora una volta il Lazio la Regione che ha registrato il maggior numero di biglietti venduti con oltre 1,7 milioni (il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Subito dietro ecco la Lombardia con 1,4 milioni di tagliandi venduti (+8%), al terzo posto si piazza la Campania con 972 mila biglietti staccati (+10,5%). Rimangono invece stabili le vendite online dei biglietti della Lotteria Italia (con i tagliandi acquistabili fino al 5 gennaio): come riportato da Agipronews, nell'edizione 2025 sono stati venduti 215.949, circa mille in meno (-0,4%) rispetto allo scorso anno quando si sfiorò quota 217mila.

Annullati 50 pacchi di biglietti

Da registrare anche l'annullamento, come comunicato dal'Agenzia Dogane e Monopoli, di oltre 50 pacchi di biglietti della Lotteria Italia perché danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. In questo caso il regolamento recita che " ai fini dell'estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l'eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata ".

Quando riscuotere i premi

Tutti i vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere la riscossione dei premi con la scadenza che, di solito, è nella prima metà di luglio. Può sembrare impossibile ma a volte è accaduto che alcuni vincitori si siano dimenticati di riscuotere i soldi: dal 2002 non sono stati riscossi premi della Lotteria Italia per circa 32 milioni di euro.

Il record negativo appartiere all'edizione del 2008 quando non fu ritirato il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell'edizione successiva.