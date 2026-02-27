"Mai incontrato Epstein". Hillary Clinton per sei ore davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera

Hillary Clinton ieri ha trascorso più di sei ore a deporre a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera. L'organismo, guidato dai repubblicani, l'ha citato in giudizio insieme a suo marito, l'ex presidente Bill Clinton, nell'ambito dell'inchiesta su Jeffrey Epstein. Oggi anche l'ex presidente risponderà alle domande della commissione.

In una breve conferenza stampa successiva, Hillary Clinton ha affermato che avrebbe preferito che il procedimento fosse stato pubblico e che lei e i suoi avvocati hanno chiesto che le trascrizioni e i video fossero disponibili il prima possibile. La deposizione davanti alla House Oversight Committee degli Stati Uniti era stata momentaneamente sospesa giovedì pomeriggio dopo che una foto scattata dalla rappresentante repubblicana Lauren Boebert è stata diffusa tramite un influencer conservatore sui social.

Il procedimento, che si è svolto a porte chiuse nei pressi di Chappaqua, New York, rappresenta uno sviluppo significativo nella lunga e controversa indagine sulle connessioni di persone potenti con Epstein e la gestione dei materiali che lo riguardano.

Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 26, 2026

Le dichiarazioni di Hillary Clinton e il contesto dell’indagine

Nel corso dell’interrogatorio, Hillary Clinton ha ribadito davanti ai legislatori di non avere conoscenza delle attività criminali di Jeffrey Epstein o di Ghislaine Maxwell, la sua compagna e complice condannata. Ha sostenuto di non ricordare di aver mai incontrato Epstein, né di aver mai preso parte alle sue attività o frequentato le sue residenze, pur riconoscendo una conoscenza con Maxwell in passato.

Clinton ha definito parte dell’indagine come “teatro politico”, insinuando che alcuni interrogativi siano stati formulati con finalità più politiche che investigative. Il suo team ha spinto affinché la deposizione sia resa pubblica e trasparente, specialmente alla luce della fuga di immagini che ha messo in discussione il formato chiuso dell’udienza.

La deposizione rientra nel più ampio contesto dell’Epstein Files Transparency Act, che ha portato alla pubblicazione di milioni di pagine di documenti riguardanti Epstein e ha messo sotto pressione figure politiche ed economiche legate alla sua rete.

"È stato deludente che si siano rifiutati di tenere un'udienza pubblica, così non avrei dovuto essere qui a descrivervi la vicenda", ha detto ai giornalisti fuori dal Chappaqua Performing Arts Center di New York, dove si è tenuta l'udienza. "Avreste potuto vederlo con i vostri occhi. Lo avevamo chiesto noi. Pensiamo che sarebbe stato meglio per la commissione e i suoi sforzi raccogliere tutte le informazioni che stanno cercando".

Cosa è successo durante la deposizione e perché è stata sospesa

La violazione delle regole ha spinto i membri del comitato a sospendere momentaneamente il procedimento per accertare come l’immagine sia stata condivisa e se ciò costituisse un’infrazione delle norme interne. Gli avvocati di Clinton hanno evidenziato che le regole sulla riservatezza erano state richiamate all’inizio della deposizione e che nessuna fotografia o registrazione non autorizzata doveva essere diffusa.

Dopo una breve pausa e le consultazioni interne, il comitato ha ripreso la deposizione, durata diverse ore e che includerà una successiva testimonianza di Bill Clinton. Il presidente della commissione, il deputato repubblicano del Kentucky James Comer, ha dichiarato di sperare di rendere il video disponibile al pubblico entro le prossime 24 ore. La trascrizione, ha aggiunto Comer, sarà pubblicata una volta approvata dagli avvocati di Clinton, come previsto dalle regole standard di una deposizione.

Oggi sarà la volta di Bill Clinton

La vicenda si inserisce in un clima politico già teso: per la prima volta nella storia recente, un ex presidente e una ex segretaria di Stato sono sotto testimonianza obbligata davanti alla stessa commissione, sollevando dibattiti su trasparenza, norme istituzionali e uso politico delle indagini legislative.

"Non so quante volte ho dovuto dire che non conoscevo Jeffrey Epstein. Non sono mai stata sulla sua isola, non sono mai andata a casa sua, non sono mai andata nei suoi uffici", ha detto. Clinton ha affermato che alla fine dell'udienza i repubblicani le hanno perfino posto domande fuori tema sugli UFO e sulla teoria del complotto del Pizzagate, che sosteneva falsamente che alcuni democratici di alto profilo fossero coinvolti in un giro di traffico sessuale di minori.

Hillary ha affermato di essere certa che il